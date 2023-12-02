В Нижнем Тагиле ищут мужчину, пропавшего больше месяца назад

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
С заявлением о пропаже 50-летнего Николая Попова в правоохранительные органы 25 октября обратилась его сожительница.
Она пояснила, что мужчина еще 16 октября ушел из дома на улице Грибоедова, исчез и перестал выходить на связь. Возможно, он уехал на заработки.
Николай Попов был одет кепку, кроссовки и зимний пуховик черного цвета, а также синие джинсы. Его розыском занимаются полицейские отделения №18.
Всех, кто может помочь и предоставить информацию о местонахождении тагильчанина просят обращаться по телефонам 02 или 8 (3435) 47-71-02.
Напомним, в Новоуральске разыскивается Елена Иванова, пропавшая 2 ноября. У женщины имеется татуировка в виде браслета.