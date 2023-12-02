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Posted Сегодня, 12:11

Published Сегодня, 12:11

Modified Сегодня, 12:13

Updated Сегодня, 12:13

Уже месяц идут поиски пропавшего в Нижнем Тагиле мужчины

В Нижнем Тагиле ищут мужчину, пропавшего больше месяца назад

2 декабря 2023, 12:11
Фото: 1MI

Уже месяц идут поиски пропавшего в Нижнем Тагиле мужчины

В Нижнем Тагиле продолжаются поиски Николая Попова. Он перестал выходить на связь с близкими 16 октября.

С заявлением о пропаже 50-летнего Николая Попова в правоохранительные органы 25 октября обратилась его сожительница.

Она пояснила, что мужчина еще 16 октября ушел из дома на улице Грибоедова, исчез и перестал выходить на связь. Возможно, он уехал на заработки.

Николай Попов был одет кепку, кроссовки и зимний пуховик черного цвета, а также синие джинсы. Его розыском занимаются полицейские отделения №18.

Фото: МУ МВД России "Нижнетагильское"

Всех, кто может помочь и предоставить информацию о местонахождении тагильчанина просят обращаться по телефонам 02 или 8 (3435) 47-71-02.

Напомним, в Новоуральске разыскивается Елена Иванова, пропавшая 2 ноября. У женщины имеется татуировка в виде браслета.

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