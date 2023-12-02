Врезался грузовик: появились подробности смертельного ДТП в Камышловском районе

В результате Lada отбросило на Toyota Hilux, водитель которой врезался в остановившийся грузовик. Все участники ДТП были пристегнуты ремнями безопасности. В дорожной аварии погиб 35-летний водитель Lada, он умер до прибытия скорой помощи. Мужчина получил права 17 лет назад и ни разу не привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, сообщили в ГИБДД по Свердловской области.