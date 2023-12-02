Врезался грузовик: появились подробности смертельного ДТП в Камышловском районе

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
Предварительно установлено, что водитель грузовика Volvo ехал из Тюмени в Екатеринбург. В Камышловском районе он врезался в Lada Granta. Отечественный автомобиль находился посреди проезжей части, на нем не горели фары, а рядом не был выставлен знак аварийной остановки.
В результате Lada отбросило на Toyota Hilux, водитель которой врезался в остановившийся грузовик. Все участники ДТП были пристегнуты ремнями безопасности. В дорожной аварии погиб 35-летний водитель Lada, он умер до прибытия скорой помощи. Мужчина получил права 17 лет назад и ни разу не привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, сообщили в ГИБДД по Свердловской области.
Напомним, в Кушве проводится проверка прокуратуры после ДТП с пассажирским автобусом. В аварии погибли три человека.