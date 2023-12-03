tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 декабря 2023, 09:31

Published 3 декабря 2023, 09:31

Modified 3 декабря 2023, 14:23

Updated 3 декабря 2023, 14:23

ГИБДД обвинила дорожников Свердловской области в гибели 10 человек

10 человек погибли в ДТП из-за нечищенных дорог в Свердловской области

3 декабря 2023, 09:31
Фото: 1MI.

ГИБДД обвинила дорожников Свердловской области в гибели 10 человек

10 человек погибли в ДТП осенью из-за плохой уборки дорог в Свердловской области. ГИБДД обвинила в этом городские дорожные службы.

В период 28–29 ноября в регионе выпал ледяной дождь, также наблюдались перепады температуры. При этом ГИБДД отмечает, что дорожные службы сработали не слишком хорошо, пишет Е1.

К примеру, проезжая часть в месте резонансного ДТП 29 ноября в Екатеринбурге на 84-м километре ЕКАД, была покрыта стекловидным льдом, — отметили в автоинспекции.

Отмечается, что в октябре и ноябре ГИБДД 32 раза ограничивала движение на трассах региона. К таким мерам приходится приходить тогда, когда подрядчики недостаточно хорошо занимаются расчисткой дорог.

Также прокуратура и Госавтоинспекция потребовали наладить систему наблюдения за состоянием трасс, а также организовать более оперативную очистку дорог от снега и дождя.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области из-за ледяного дождя произошло 137 аварий. В них погибли четыре человека, в том числе ребенок. Еще 18 человек получили травмы.

Мокрый снег и ледяной дождь придут в Свердловскую область
Узнать подробнее
Читайте также:
Четыре человека пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в КрасноуфимскеЕсть погибший: смертельное ДТП произошло на Тюменском трактеСК заинтересовался ДТП с пассажирским автобусом на Серовском тракте
#Происшествия#ДТП#ГИБДД#Снег#Гололед#Дороги#Уборка дорог#Подрядчики#Ограничение движения#Трассы#Ледяной дождь
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика