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ГИБДД обвинила дорожников Свердловской области в гибели 10 человек

10 человек погибли в ДТП из-за нечищенных дорог в Свердловской области

3 декабря 2023, 09:31
Фото: 1MI

ГИБДД обвинила дорожников Свердловской области в гибели 10 человек

10 человек погибли в ДТП осенью из-за плохой уборки дорог в Свердловской области. ГИБДД обвинила в этом городские дорожные службы.

В период 28–29 декабря в регионе выпал ледяной дождь, также наблюдались перепады температуры. При этом ГИБДД отмечает, что дорожные службы сработали не слишком хорошо, пишет Е1.

К примеру, проезжая часть в месте резонансного ДТП 29 ноября в Екатеринбурге на 84-м километре ЕКАД, была покрыта стекловидным льдом, — отметили в автоинспекции.

Отмечается, что в октябре и ноябре ГИБДД 32 раза ограничивала движение на трассах региона. К таким мерам приходится приходить тогда, когда подрядчики недостаточно хорошо занимаются расчисткой дорог.

Также прокуратура и Госавтоинспекция потребовали наладить систему наблюдения за состоянием трасс, а также организовать более оперативную очистку дорог от снега и дождя.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области из-за ледяного дождя произошло 137 аварий. В них погибли четыре человека, в том числе ребенок. Еще 18 человек получили травмы.

Мокрый снег и ледяной дождь придут в Свердловскую область
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#Происшествия#ДТП#ГИБДД#Снег#Гололед#Дороги#Уборка дорог#Подрядчики#Ограничение движения#Авария#Дарья Сорокина#Трассы#Ледяной дождь
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