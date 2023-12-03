10 человек погибли в ДТП из-за нечищенных дорог в Свердловской области

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
В период 28–29 декабря в регионе выпал ледяной дождь, также наблюдались перепады температуры. При этом ГИБДД отмечает, что дорожные службы сработали не слишком хорошо, пишет Е1.
К примеру, проезжая часть в месте резонансного ДТП 29 ноября в Екатеринбурге на 84-м километре ЕКАД, была покрыта стекловидным льдом, — отметили в автоинспекции.
Отмечается, что в октябре и ноябре ГИБДД 32 раза ограничивала движение на трассах региона. К таким мерам приходится приходить тогда, когда подрядчики недостаточно хорошо занимаются расчисткой дорог.
Также прокуратура и Госавтоинспекция потребовали наладить систему наблюдения за состоянием трасс, а также организовать более оперативную очистку дорог от снега и дождя.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области из-за ледяного дождя произошло 137 аварий. В них погибли четыре человека, в том числе ребенок. Еще 18 человек получили травмы.