Дневные морозы и снегопады надвигаются на Нижний Тагил

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
В понедельник, 4 декабря, в городе будет снегопад и до -14 градусов. Ветер поднимется до 7 метров в секунду. Во вторник, 5 декабря снегопад продолжится. Днем ожидается -15 градусов. Это следует из данных сайта Гисметео.
В среду, 6 декабря, будет снежно и до -21 градуса. Ночью похолодает до -27 градусов. В четверг, 7 декабря, днем ожидается — 27 градусов. Осадков синоптики не прогнозируют. Ночью похолодает до -31 градуса.
В пятницу, 8 декабря, будет -28 градусов. Ночью ожидается до -33 градусов. В субботу днем прогнозируется -27 градусов, а ночью -34 градуса.
В воскресенье, 10 декабря, днем будет -28 градусов. Ветер может усилиться до 9 метров в секунду. При этом осадков не будет.