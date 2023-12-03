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Published Сегодня, 07:27

Modified Сегодня, 07:29

Updated Сегодня, 07:29

Дневные морозы и снегопады надвигаются на Нижний Тагил

Дневные морозы и снегопады надвигаются на Нижний Тагил

3 декабря 2023, 07:27
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле на рабочей неделе ожидается похолодание. Днем температура достигнет -29 градусов, а ночью -34 градусов.

В понедельник, 4 декабря, в городе будет снегопад и до -14 градусов. Ветер поднимется до 7 метров в секунду. Во вторник, 5 декабря снегопад продолжится. Днем ожидается -15 градусов. Это следует из данных сайта Гисметео.

В среду, 6 декабря, будет снежно и до -21 градуса. Ночью похолодает до -27 градусов. В четверг, 7 декабря, днем ожидается — 27 градусов. Осадков синоптики не прогнозируют. Ночью похолодает до -31 градуса.

В пятницу, 8 декабря, будет -28 градусов. Ночью ожидается до -33 градусов. В субботу днем прогнозируется -27 градусов, а ночью -34 градуса.

В воскресенье, 10 декабря, днем будет -28 градусов. Ветер может усилиться до 9 метров в секунду. При этом осадков не будет.

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