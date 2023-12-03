Дневные морозы и снегопады надвигаются на Нижний Тагил

В понедельник, 4 декабря, в городе будет снегопад и до -14 градусов. Ветер поднимется до 7 метров в секунду. Во вторник, 5 декабря снегопад продолжится. Днем ожидается -15 градусов. Это следует из данных сайта Гисметео.