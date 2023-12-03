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ХК «Автомобилист» потерпел третье поражение подряд «Куньлуню Ред Стар»

ХК «Автомобилист» проиграл третий матч «Куньлуню»

3 декабря 2023, 07:51
Фото: 1MI

ХК «Автомобилист» потерпел третье поражение подряд «Куньлуню Ред Стар»

Хоккейный клуб «Автомобилист» из Екатеринбурга проиграл пекинскому «Куньлунь РС» со счетом 2:5 в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги.

Встреча состоялась в Мытищах. В результате «Куньлунь» набрал 33 очка и вышел на девятое место Западной конференции КХЛ. Матч на МУП «Арена Мытищи» завершился со счетом 5:2 (2:0; 1:1; 2:1).

«Авто» проиграл в третий раз и с 42 баллами остался седьмым на Востоке, сообщает legalbet.ru.

Следующий матч состоится 5 декабря против «Сочи». Он пройдет в Екатеринбурге. Игроки сыграют против СКА из Санкт-Петербурга.

Ранее спортсмены из Нижнего Тагила, выступающие на инвалидных колясках, выиграли финальный матч по футболу турнира «Стальная воля». Он состоялся в Сочи.

Хоккеисты из пяти городов борются за кубок Нижнего Тагила по хоккею
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#Спорт#Хоккей#Сочи#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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