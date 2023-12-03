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Самолет с игроками ЦСКА экстренно приземлился в Екатеринбурге

Игроки ЦСКА не долетели в Челябинск. Однако их самолет сел в Екатеринбурге

3 декабря 2023, 05:46
Фото: 1MI

Самолет с игроками ЦСКА экстренно приземлился в Екатеринбурге

В Екатеринбурге экстренную посадку совершил самолет с игроками ЦСКА. Это было необходимо из-за погодных условий.

Хоккеисты приземлились в Кольцово, сообщает пресс-служба команды. Известно, что игроки летели в Челябинск на матч. Там был запланирован Чемпионат КХЛ с «Трактором». Игра должна состояться 3 декабря в 15:00 по московскому времени.

Сейчас ЦСКА находится на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции. Они набрали 42 очка за 36 матчей. Челябинская команда с 42 очками находится на шестой строчке.

Ранее, 1 ноября, четыре самолета не смогли приземлиться в Екатеринбурге из-за погоды. Им пришлось совершить посадку в Челябинске. Перед изменением курса самолеты кружили над столицей Урала в ожидании разрешения на посадку.

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#Спорт#Погода#Кольцово#Трактор#Самолет#Очки#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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