Игроки ЦСКА не долетели в Челябинск. Однако их самолет сел в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 05:46
Published Сегодня, 05:46
Modified Сегодня, 05:48
Updated Сегодня, 05:48
Хоккеисты приземлились в Кольцово, сообщает пресс-служба команды. Известно, что игроки летели в Челябинск на матч. Там был запланирован Чемпионат КХЛ с «Трактором». Игра должна состояться 3 декабря в 15:00 по московскому времени.
Сейчас ЦСКА находится на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции. Они набрали 42 очка за 36 матчей. Челябинская команда с 42 очками находится на шестой строчке.
Ранее, 1 ноября, четыре самолета не смогли приземлиться в Екатеринбурге из-за погоды. Им пришлось совершить посадку в Челябинске. Перед изменением курса самолеты кружили над столицей Урала в ожидании разрешения на посадку.