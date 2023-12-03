Игроки ЦСКА не долетели в Челябинск. Однако их самолет сел в Екатеринбурге

Хоккеисты приземлились в Кольцово, сообщает пресс-служба команды. Известно, что игроки летели в Челябинск на матч. Там был запланирован Чемпионат КХЛ с «Трактором». Игра должна состояться 3 декабря в 15:00 по московскому времени.