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Published Сегодня, 08:33

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Updated Сегодня, 08:35

Кикбоксер из Нижнего Тагила стал чемпионом России

Кикбоксер из Нижнего Тагила получил чемпионский титул

3 декабря 2023, 08:33
Фото: 1MI

Кикбоксер из Нижнего Тагила стал чемпионом России

На чемпионате России по кикбоксингу в Перми 22-летний спортсмен из Нижнего Тагила вышел в финал.

Иван Булдаков является чемпионом мира 2021 года, а также воспитанником спортшколы «Старт».В финал он вышел в разделе «фулл-контакт с лоу-киком», сообщает «Тагильский рабочий».

Фото: "Тагильский рабочий"

Все свои титулы спортсмен завоевал в весе до 54 кг, теперь же он выступил в категории до 57 кг. Сразился он с 27-летним Антоном Салчаком. Он является чемпионом мира 2017 года и представляет Республику Тыва.

Бой спортсменов был включен в особую программу — гала-финалы. В результате победил Иван.

Ранее спортсмен из Нижнего Тагила победил на чемпионате Сверловской области по воркауту. Константин Юдин занял 1 место в номинации «воркаут баттлы».

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#Спорт#Нижний Тагил#Кикбоксинг#Чемпионат#Соревнование#Дарья Сорокина
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