Кикбоксер из Нижнего Тагила получил чемпионский титул

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
Иван Булдаков является чемпионом мира 2021 года, а также воспитанником спортшколы «Старт».В финал он вышел в разделе «фулл-контакт с лоу-киком», сообщает «Тагильский рабочий».
Все свои титулы спортсмен завоевал в весе до 54 кг, теперь же он выступил в категории до 57 кг. Сразился он с 27-летним Антоном Салчаком. Он является чемпионом мира 2017 года и представляет Республику Тыва.
Бой спортсменов был включен в особую программу — гала-финалы. В результате победил Иван.
Ранее спортсмен из Нижнего Тагила победил на чемпионате Сверловской области по воркауту. Константин Юдин занял 1 место в номинации «воркаут баттлы».