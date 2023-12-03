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Published Сегодня, 11:27

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Updated Сегодня, 11:29

Ограничения ввели на свердловских трассах из-за непогоды

На свердловских трассах ввели ограничения из-за снегопада

3 декабря 2023, 11:27
Фото: 1MI

Ограничения ввели на свердловских трассах из-за непогоды

В связи с погодными условиями на ряде трасс Свердловской и Челябинской области были ведены ограничения.

Так, по данным ГИБДД, ограничения были введены на промежутке с 125 км по 356 км трассы Екатеринбург-Курган; с 55 по 397 км автодороги Челябинск-Новосибирск; с 0 по 91 км трассы Челябинск-Новосибирск (подъезд к Тюмени).

Помимо этого, было введено временное ограничение движения пассажирских автобусов, маршруток, такси, грузовиков и другого крупногабаритного транспорта.

Также водителей призывают по возможности отказаться от дальних поездок.

Ранее сообщалось, что 10 человек погибли в ДТП осенью из-за плохой уборки дорог в Свердловской области. Такое заявление сделали в ГИБДД.

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#Транспорт#Свердловская область#ГИБДД#Челябинская область#Маршрутки#Грузовики#Ограничения#Погодные условия#Автодорога#Автобусы#Дарья Сорокина#Трассы
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