На свердловских трассах ввели ограничения из-за снегопада

Так, по данным ГИБДД, ограничения были введены на промежутке с 125 км по 356 км трассы Екатеринбург-Курган; с 55 по 397 км автодороги Челябинск-Новосибирск; с 0 по 91 км трассы Челябинск-Новосибирск (подъезд к Тюмени).