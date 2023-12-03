На свердловских трассах ввели ограничения из-за снегопада

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
Так, по данным ГИБДД, ограничения были введены на промежутке с 125 км по 356 км трассы Екатеринбург-Курган; с 55 по 397 км автодороги Челябинск-Новосибирск; с 0 по 91 км трассы Челябинск-Новосибирск (подъезд к Тюмени).
Помимо этого, было введено временное ограничение движения пассажирских автобусов, маршруток, такси, грузовиков и другого крупногабаритного транспорта.
Также водителей призывают по возможности отказаться от дальних поездок.
Ранее сообщалось, что 10 человек погибли в ДТП осенью из-за плохой уборки дорог в Свердловской области. Такое заявление сделали в ГИБДД.