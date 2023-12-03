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Published Сегодня, 08:36

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Три человека погибли в ДТП в Пермском крае

На трассе Пермь-Екатеринбург в аварии погибли три человека. В их числе ребенок

3 декабря 2023, 08:36
Фото: "Урал Мэш"

Три человека погибли в ДТП в Пермском крае

Смертельная авария произошла около поселка Шадейкав Пермском крае. Столкнулись автомобили Daewoo Nexia и КАМАЗ.

В легковом автомобиле находились двое мужчин и 12-летняя девочка. Они скончались. Водитель КАМАЗа выжил, он доставлен в больницу, пишет «Урал Мэш».

Предварительно установлено, что виновником аварии является водитель иномарки.

Ранее сообщалось, что в Красноуфимске 2 декабря пассажирский автобус попал в лобовое ДТП. В результате пострадали три пассажира автобуса и водитель автомобиля. Автобус ехал по маршруту «Красноуфимск-В.Бояк». В салоне находились 12 пассажиров. ​

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#Происшествия#Больница#Дети#ДТП#Девочка#Красноуфимск#Иномарка#Пассажиры#КАМАЗ#Водитель#Пермский край#Авария#Дарья Сорокина
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