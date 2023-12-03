На трассе Пермь-Екатеринбург в аварии погибли три человека. В их числе ребенок

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
В легковом автомобиле находились двое мужчин и 12-летняя девочка. Они скончались. Водитель КАМАЗа выжил, он доставлен в больницу, пишет «Урал Мэш».
Предварительно установлено, что виновником аварии является водитель иномарки.
Ранее сообщалось, что в Красноуфимске 2 декабря пассажирский автобус попал в лобовое ДТП. В результате пострадали три пассажира автобуса и водитель автомобиля. Автобус ехал по маршруту «Красноуфимск-В.Бояк». В салоне находились 12 пассажиров.