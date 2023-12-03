На трассе Пермь-Екатеринбург в аварии погибли три человека. В их числе ребенок

Ранее сообщалось, что в Красноуфимске 2 декабря пассажирский автобус попал в лобовое ДТП. В результате пострадали три пассажира автобуса и водитель автомобиля. Автобус ехал по маршруту «Красноуфимск-В.Бояк». В салоне находились 12 пассажиров. ​