«Не в первый раз нападают»: в Екатеринбурге подростки вынесли кассу из бутика

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 06:37
Updated Сегодня, 06:37
Само ЧП попало на записи камер видеонаблюдения. Это произошло в ночь с 25 на 26 ноября. Неизвестные молодые люди разбили стекло в магазине на улице Попова. Использовали для этого они булыжник.
Проникнув внутрь, злоумышленники вынесли ящик от кассового аппарата, сообщается в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
Камеры видеонаблюдения зафиксировали злоумышленников, но идентифицировать их довольно сложно. Возможно кто-то сможет опознать нападавших молодых людей и поможет следствию поймать злоумышленников, — рассказала хозяйка магазина.
Судя по кадрам с записей видеокамер, злоумышленников было трое. Их лиц не видно, так как на голову они набросили капюшоны.
Также, по ее данным, в городе прошла уже целая волна подобных нападений. Якобы недавно по подобному сценарию кто-то нападал на стоматологию.
В комментариях пользователи соцсетей отметили, что в таких случаях следует писать заявление в полицию.
Ранее в Екатеринбурге компания подростков вломилась в тату-салон и обокрала его. Они вынесли деньги и планшеты iPad. При этом один из них порезался и залил пол кровью. Они тоже засветились на камерах видеонаблюдения.