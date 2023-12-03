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Подростки разбили стекло и вынесли кассу из магазина одежды в Екатеринбурге

«Не в первый раз нападают»: в Екатеринбурге подростки вынесли кассу из бутика

3 декабря 2023, 06:35
Фото: Telegram-канал «Злой Екатеринбург»

Подростки разбили стекло и вынесли кассу из магазина одежды в Екатеринбурге

Владелица детского магазина дизайнерской одежды в центре Екатеринбурга пожаловалась на очередное нападение подростков на витрину. Она рассказала, что злоумышленников еще ни разу не ловила полиция.

Само ЧП попало на записи камер видеонаблюдения. Это произошло в ночь с 25 на 26 ноября. Неизвестные молодые люди разбили стекло в магазине на улице Попова. Использовали для этого они булыжник.

Проникнув внутрь, злоумышленники вынесли ящик от кассового аппарата, сообщается в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

Камеры видеонаблюдения зафиксировали злоумышленников, но идентифицировать их довольно сложно. Возможно кто-то сможет опознать нападавших молодых людей и поможет следствию поймать злоумышленников, — рассказала хозяйка магазина.

Судя по кадрам с записей видеокамер, злоумышленников было трое. Их лиц не видно, так как на голову они набросили капюшоны.

Также, по ее данным, в городе прошла уже целая волна подобных нападений. Якобы недавно по подобному сценарию кто-то нападал на стоматологию.

В комментариях пользователи соцсетей отметили, что в таких случаях следует писать заявление в полицию.

Ранее в Екатеринбурге компания подростков вломилась в тату-салон и обокрала его. Они вынесли деньги и планшеты iPad. При этом один из них порезался и залил пол кровью. Они тоже засветились на камерах видеонаблюдения.

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