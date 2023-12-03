Открытие бара Сергея Жукова в Екатеринбурге закончилось кровопролитием

Posted Сегодня, 06:04
Published Сегодня, 06:04
Modified Сегодня, 06:06
Updated Сегодня, 06:06
Свидетель событий утверждает, что девушка упала, ее увезли на скорой, чтобы зашить рану и сделать снимок, пишет Е1. Также в баре был замечен ОМОН якобы потому, что у кого-то из посетителей здесь украли вещи.
Отмечается, что свой бар в Екатеринбурге певец смог открыть со второго раза — ранее он планировал его открытие еще в 2016 году. По словам Сергея Жукова, он мечтал о баре в Екатеринбурге уже после первого открывшегося заведения в Санкт-Петербурге. Он отметил, что на Урале у него много поклонников, поэтому идея казалась ему уместной.
На открытии нового бара сообщалось, что посетителей будет ждать атмосфера 90-х. Помогут людям погрузиться в атмосферу тех лет декорации. Вскоре здесь запланированы выступления музыкантов Акула, Шура и группы Morandi. Также известно, что в баре можно будет праздновать дни рождения, организовывать стендапы и различные корпоративы.
Напомним, что в октябре силовики нагрянули в известные бары Екатеринбурга. Там они обращали внимание на различные нарушения. В результате недочеты нашли в заведениях в Ленинском, Октябрьском и Железнодорожном районах.