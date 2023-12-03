tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:04

Published Сегодня, 06:04

Modified Сегодня, 06:06

Updated Сегодня, 06:06

Скорая и ОМОН приехали в открывшийся бар Сергея Жукова в Екатеринбурге

Открытие бара Сергея Жукова в Екатеринбурге закончилось кровопролитием

3 декабря 2023, 06:04
Фото: Midjourney

Скорая и ОМОН приехали в открывшийся бар Сергея Жукова в Екатеринбурге

Открытие «Руки вверх! Бара» состоялось 2 декабря. В этот же день сюда приехали скорая и ОМОН, утверждает очевидец. Дело в том, что в баре стало плохо девушке.

Свидетель событий утверждает, что девушка упала, ее увезли на скорой, чтобы зашить рану и сделать снимок, пишет Е1. Также в баре был замечен ОМОН якобы потому, что у кого-то из посетителей здесь украли вещи.

Отмечается, что свой бар в Екатеринбурге певец смог открыть со второго раза — ранее он планировал его открытие еще в 2016 году. По словам Сергея Жукова, он мечтал о баре в Екатеринбурге уже после первого открывшегося заведения в Санкт-Петербурге. Он отметил, что на Урале у него много поклонников, поэтому идея казалась ему уместной.

На открытии нового бара сообщалось, что посетителей будет ждать атмосфера 90-х. Помогут людям погрузиться в атмосферу тех лет декорации. Вскоре здесь запланированы выступления музыкантов Акула, Шура и группы Morandi. Также известно, что в баре можно будет праздновать дни рождения, организовывать стендапы и различные корпоративы.

Напомним, что в октябре силовики нагрянули в известные бары Екатеринбурга. Там они обращали внимание на различные нарушения. В результате недочеты нашли в заведениях в Ленинском, Октябрьском и Железнодорожном районах.

Обновленный памятник «Европа — Азия» открылся в Первоуральске. Фото
Узнать подробнее
Читайте также:
Открытие МФЦ на Ломоносова в Нижнем Тагиле отложили до конца годаВ Екатеринбурге состоялось открытие центра Демидовских территорий
#Происшествия#Открытие#Скорая#Девушка#Бар#Омон#Вещи#Екатеринбург#Корпоративы#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Где режим НМУ? Тагильчане вновь пожаловались на смог и дымку
Вчера, 06:41
«Это смешно!» Студентам НТГСПИ в Нижнем Тагиле сократили стипендии
1 декабря, 15:57
Плати и спи: на ж/д вокзале в Екатеринбурге появился капсульный отель
Вчера, 10:46
Отобрать квартиру у инвалида или все не так просто? В Нижнем Тагиле ссорится родня
30 ноября, 12:20
«Я бы их обнулил!» Председатель совета ветеранов спецназа в Тагиле осудил бизнесменов
29 ноября, 13:36
Пьяных водителей начали массово выявлять на свердловских трассах
Вчера, 11:42