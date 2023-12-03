Открытие бара Сергея Жукова в Екатеринбурге закончилось кровопролитием

Отмечается, что свой бар в Екатеринбурге певец смог открыть со второго раза — ранее он планировал его открытие еще в 2016 году. По словам Сергея Жукова, он мечтал о баре в Екатеринбурге уже после первого открывшегося заведения в Санкт-Петербурге. Он отметил, что на Урале у него много поклонников, поэтому идея казалась ему уместной.