Стала известна дата начала похолодания в Свердловской области

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
Такими данными поделился метеоролог Алексей Пулин в своем Telegram-канале. Он отметил, что с приближением следующего циклона, который пройдет через Средний Урал в ночь на вторник, наступит холод.
С ночи 5 декабря в регионе ожидается максимальная температура всей следующей недели. После прохождения циклона уже ничто не будет сдерживать арктический воздух и похолодание охватит весь регион, — добавил Алексей Пулин.
Так, в уральской столице метеорологи обещают снег и ветер с порывами до 12 метров в секунду. Днем в ближайшее время температура воздуха будет составлять от -10 до -12 градусов и от -11 до -13 по ночам.
Ранее сообщалось, что на Нижний Тагил надвигаются дневные морозы и снегопады. На рабочей неделе в городе будет до -30 градусов днем.