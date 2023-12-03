tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:59

Published Сегодня, 08:59

Modified Сегодня, 09:01

Updated Сегодня, 09:01

В Свердловской области похолодает с 5 декабря

Стала известна дата начала похолодания в Свердловской области

3 декабря 2023, 08:59
Фото: 1MI

В Свердловской области похолодает с 5 декабря

В Свердловскую область с 5 декабря придет похолодание. Оно охватит весь регион.

Такими данными поделился метеоролог Алексей Пулин в своем Telegram-канале. Он отметил, что с приближением следующего циклона, который пройдет через Средний Урал в ночь на вторник, наступит холод.

С ночи 5 декабря в регионе ожидается максимальная температура всей следующей недели. После прохождения циклона уже ничто не будет сдерживать арктический воздух и похолодание охватит весь регион, — добавил Алексей Пулин.

Так, в уральской столице метеорологи обещают снег и ветер с порывами до 12 метров в секунду. Днем в ближайшее время температура воздуха будет составлять от -10 до -12 градусов и от -11 до -13 по ночам.

Ранее сообщалось, что на Нижний Тагил надвигаются дневные морозы и снегопады. На рабочей неделе в городе будет до -30 градусов днем.

Первые зимние морозы придут в Нижний Тагил. Похолодает до -30 градусов
Узнать подробнее
Читайте также:
20 автомобилей столкнулись на ЕКАДе из-за гололеда. 12 человек пострадалиОчереди выстроились в травмпункты Екатеринбурга из-за гололеда
#Свердловская область#Снег#Температура#Погода#Похолодание#Ветер#Циклон#Окружающая среда#Пасмурная погода#Арктический воздух#Метеоролог#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Где режим НМУ? Тагильчане вновь пожаловались на смог и дымку
Вчера, 06:41
«Это смешно!» Студентам НТГСПИ в Нижнем Тагиле сократили стипендии
1 декабря, 15:57
Плати и спи: на ж/д вокзале в Екатеринбурге появился капсульный отель
Вчера, 10:46
Отобрать квартиру у инвалида или все не так просто? В Нижнем Тагиле ссорится родня
30 ноября, 12:20
«Я бы их обнулил!» Председатель совета ветеранов спецназа в Тагиле осудил бизнесменов
29 ноября, 13:36
Пьяных водителей начали массово выявлять на свердловских трассах
Вчера, 11:42