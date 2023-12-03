Стало известно, когда в Свердловской области можно срубить новогоднюю ель

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
Сделать это разрешается в любом из 30 лесничеств региона. Важно лишь предварительно оформить договор купли-продажи. Об этом сообщает департамент информационной политики по региону.
Стоимость составит 65 рублей 40 копеек за метр ели. Адреса и контакты лесничеств можно найти на карте на сайте Центра управления регионом Свердловской области или на портале Минприроды.
При визите в лесничество с собой нужно взять паспорт. На месте нужно будет написать заявление, где указать свои ФИО и рост желаемого дерева.
Затем человеку выдадут квитанцию. Произвести оплату нужно будет в банке или по QR-коду. Затем специалистом будет создан договор купли-продажи. Обязательно будет озвучено, в какой день можно будет приехать для рубки и в каком месте находится дерево.
Так, елка высотой до одного метра будет стоить 65 рублей 40 копеек, до двух метров — 130 рублей 80 копеек, до трех метров — 196 рублей 22 копейки, до четырех метров — 261 рубль 62 копейки, выше четырех метров — 327 рублей 1 копейка.
Отмечается, что за рубку без договоров купли-продажи граждан ждет административная ответственность и штраф до 5 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле определен поставщик, который займется строительством ледового городка на Театральной площади. Цена контракта составляет почти 16 миллиона рублей.