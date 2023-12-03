Студент УрФУ из Екатеринбурга рассказал о суде над стрелком

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
Валерий Волков, который стрелял из пистолета, отправлен в СИЗО на два месяца. Пострадавший Игорь удовлетворен решением суда. Он отметил, что люди, используемые оружие, должны находиться за решеткой, пишет Е1.
Юноша рассказал, что он пьет антибиотики и другие лекарства, которые ему прописали медики. Операцию ему провели качественно. В целом, он чувствует себя неплохо, а щека не болит.
Напомним, что стрелявший в студента 22-летний юноша был ранее судим за педофилию.