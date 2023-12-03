tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:47

Published Сегодня, 11:47

Modified Сегодня, 11:49

Updated Сегодня, 11:49

Студент из Екатеринбурга с простреленной щекой рассказал в суде о нападавших

Студент УрФУ из Екатеринбурга рассказал о суде над стрелком

3 декабря 2023, 11:47
Фото: 1MI

Студент из Екатеринбурга с простреленной щекой рассказал в суде о нападавших

Студент, который получил выстрел в щеку, рассказал о прошедшем в Екатеринбурге суде.

Валерий Волков, который стрелял из пистолета, отправлен в СИЗО на два месяца. Пострадавший Игорь удовлетворен решением суда. Он отметил, что люди, используемые оружие, должны находиться за решеткой, пишет Е1.

Юноша рассказал, что он пьет антибиотики и другие лекарства, которые ему прописали медики. Операцию ему провели качественно. В целом, он чувствует себя неплохо, а щека не болит.

Напомним, что стрелявший в студента 22-летний юноша был ранее судим за педофилию.

В СУ СК показали стрелявшего в студента из Екатеринбурга мужчины
Узнать подробнее
Читайте также:
Стрелявший в голову студенту УрФУ в Екатеринбурге был судим за педофилиюПодростки стреляли в школьника в Екатеринбурге за отказ покупать вейп
#Суд#Криминал#Выстрел#Стрелок#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Где режим НМУ? Тагильчане вновь пожаловались на смог и дымку
Вчера, 06:41
«Это смешно!» Студентам НТГСПИ в Нижнем Тагиле сократили стипендии
1 декабря, 15:57
Плати и спи: на ж/д вокзале в Екатеринбурге появился капсульный отель
Вчера, 10:46
Отобрать квартиру у инвалида или все не так просто? В Нижнем Тагиле ссорится родня
30 ноября, 12:20
«Я бы их обнулил!» Председатель совета ветеранов спецназа в Тагиле осудил бизнесменов
29 ноября, 13:36
Пьяных водителей начали массово выявлять на свердловских трассах
Вчера, 11:42