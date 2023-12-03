Тагильчане, дымка, смог и жалобы. ДТП, елка, Новый год, а также бар Сергея Жукова

2 декабря жители Нижнего Тагила в очередной раз обратились с жалобами на выбросы с ЕВРАЗ НТМК. Но по каким-то причинам режим НМУ до сих пор не был объявлен. По словам одного из местных жителей, дымка перестала рассеиваться ночью и повисла над комбинатом, а к утру всё небо заволокло белой пеленой.