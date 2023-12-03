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Тагильчане, дымка, смог и жалобы. ДТП, елка, Новый год, а также бар Сергея Жукова

Тагильчане, дымка, смог и жалобы. ДТП, елка, Новый год, а также бар Сергея Жукова

3 декабря 2023, 16:57
Фото: Midjourney
Нижний Тагил, смог и дым, жалобы жителей на эти явления. Статистика по ДТП за 2023 год. Когда можно рубить ёлку на Новый год? Гибель от нечищенных дорог и инцидент в баре «Сергей Жуков»: самое важное, что произошло за выходные дни в Нижнем Тагиле.

2 декабря жители Нижнего Тагила в очередной раз обратились с жалобами на выбросы с ЕВРАЗ НТМК. Но по каким-то причинам режим НМУ до сих пор не был объявлен. По словам одного из местных жителей, дымка перестала рассеиваться ночью и повисла над комбинатом, а к утру всё небо заволокло белой пеленой.

Где режим НМУ? Тагильчане вновь пожаловались на смог и дымку
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В Свердловской области за 2023 года зафиксировано 320 дорожных аварий ДТП, в которых пострадали несовершеннолетние. В результате 344 ребёнка получили различные травмы, восемь детей погибли. Для предотвращения участия несовершеннолетних в ДТП с 1 декабря 2023 года по 1 марта 2024 года в регионе будет проведено масштабное профилактическое мероприятие под названием «Горка».

8 погибли, 344 с травмами: в Свердловской области произошло 320 аварий с детьми
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За две недели до наступления Нового года, а именно с 18 декабря, в Свердловской области разрешено срубить себе елку для праздника. Выбрать подходящую ель можно в любом из лесничеств региона. Главное — заранее оформить договор купли-продажи. Об этом информирует департамент информационной политики области.

Стало известно, когда в Свердловской области можно срубить новогоднюю ель
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Осенью в Свердловской области в результате ДТП погибло десять человек из-за нечищенных дорог. ГИБДД возложила ответственность за произошедшее на городские дорожные службы. В период с 28 по 29 ноября в регионе произошли перепады температуры и выпал ледяной дождь. Несмотря на это, отмечается, что работа дорожных служб была не слишком эффективной.

10 человек погибли в ДТП из-за нечищенных дорог в Свердловской области
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В Екатеринбурге состоялось открытие заведения Сергея Жукова «Руки вверх! Бара». В тот же день в заведение прибыли скорая помощь и ОМОН. Причиной вызова служб стала плохая самочувствие девушки, которая, по словам свидетеля, упала и получила травму. Также в баре был замечен ОМОН, возможно, из-за кражи вещей у одного из посетителей.

Открытие бара Сергея Жукова в Екатеринбурге закончилось кровопролитием
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