Тагильчане, дымка, смог и жалобы. ДТП, елка, Новый год, а также бар Сергея Жукова

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2 декабря жители Нижнего Тагила в очередной раз обратились с жалобами на выбросы с ЕВРАЗ НТМК. Но по каким-то причинам режим НМУ до сих пор не был объявлен. По словам одного из местных жителей, дымка перестала рассеиваться ночью и повисла над комбинатом, а к утру всё небо заволокло белой пеленой.
В Свердловской области за 2023 года зафиксировано 320 дорожных аварий ДТП, в которых пострадали несовершеннолетние. В результате 344 ребёнка получили различные травмы, восемь детей погибли. Для предотвращения участия несовершеннолетних в ДТП с 1 декабря 2023 года по 1 марта 2024 года в регионе будет проведено масштабное профилактическое мероприятие под названием «Горка».
За две недели до наступления Нового года, а именно с 18 декабря, в Свердловской области разрешено срубить себе елку для праздника. Выбрать подходящую ель можно в любом из лесничеств региона. Главное — заранее оформить договор купли-продажи. Об этом информирует департамент информационной политики области.
Осенью в Свердловской области в результате ДТП погибло десять человек из-за нечищенных дорог. ГИБДД возложила ответственность за произошедшее на городские дорожные службы. В период с 28 по 29 ноября в регионе произошли перепады температуры и выпал ледяной дождь. Несмотря на это, отмечается, что работа дорожных служб была не слишком эффективной.
В Екатеринбурге состоялось открытие заведения Сергея Жукова «Руки вверх! Бара». В тот же день в заведение прибыли скорая помощь и ОМОН. Причиной вызова служб стала плохая самочувствие девушки, которая, по словам свидетеля, упала и получила травму. Также в баре был замечен ОМОН, возможно, из-за кражи вещей у одного из посетителей.