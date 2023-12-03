Четыре человека пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Красноуфимске

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
Предварительно известно, что женщина ехала за рулем авто Renault. Она выбрала небезопасную скорость, не учла, что дорога скользкая, и в результате выехала на встречку, где столкнулась с автобусом. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
В результате водитель авто и три пассажира автобуса травмировались. Автобус ехал по маршруту «Красноуфимск-В.Бояк». В салоне находились 12 пассажиров.
В Госавтоинспекции напомнили, что во время гололеда следует выбирать безопасную скорость, не делать опасные маневры и быть внимательнее.
Ранее сообщалось, что на Вагонке в Нижнем Тагиле произошло ДТП. Столкнулись ВАЗ и Нива. В результате травмировались четыре человека — два водителя и два пассажира.