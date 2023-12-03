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Пассажирский автобус попал в лобовое ДТП в Красноуфимске

Четыре человека пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Красноуфимске

3 декабря 2023, 08:05
Фото: Midjourney

Пассажирский автобус попал в лобовое ДТП в Красноуфимске

В Красноуфимске 2 декабря пассажирский автобус попал в ДТП. Это произошло примерно в 17:00 на улице Спартака, 15.

Предварительно известно, что женщина ехала за рулем авто Renault. Она выбрала небезопасную скорость, не учла, что дорога скользкая, и в результате выехала на встречку, где столкнулась с автобусом. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

​В результате водитель авто и три пассажира автобуса травмировались. Автобус ехал по маршруту «Красноуфимск-В.Бояк». В салоне находились 12 пассажиров. ​

В Госавтоинспекции напомнили, что во время гололеда следует выбирать безопасную скорость, не делать опасные маневры и быть внимательнее.

Ранее сообщалось, что на Вагонке в Нижнем Тагиле произошло ДТП. Столкнулись ВАЗ и Нива. В результате травмировались четыре человека — два водителя и два пассажира.

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#Происшествия#ДТП#Автобус#Красноуфимск#Гололед#Пассажиры#Скорость#Госавтоинспекция#Авария#Дарья Сорокина
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