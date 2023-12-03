В Екатеринбурге кассир отказала подростку в продаже алкоголя. Он избил ее

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
Очевидцы утверждают, что юноша избил кассира, а мужчине, который пытался его остановить он сломал руку, пишет Е1.
Она записала инцидент на аудио. На записи слышно, как молодой человек кричит «вызывай мусоров, я несовершеннолетний» и матерится.
Также в аудио слышались угрозы. Кассир же сперва говорит, что вызовет полицию, а затем кричит от боли. Далее произошла драка уже с мужчиной, который заступался за кассира.
В полиции уже в курсе инцидента и проводят проверку.
Ранее сообщалось, что в ТРЦ «Гринвич» в Екатеринбурге вновь произошла драка. На этот раз двойная.