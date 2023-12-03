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Posted Сегодня, 11:28

Published Сегодня, 11:28

Modified Сегодня, 11:30

Updated Сегодня, 11:30

На Эльмаше в Екатеринбурге подросток напал на кассира из-за алкоголя

В Екатеринбурге кассир отказала подростку в продаже алкоголя. Он избил ее

3 декабря 2023, 11:28
Фото: 1MI

На Эльмаше в Екатеринбурге подросток напал на кассира из-за алкоголя

На Эльмаше в Екатеринбурге подросток напал на продавца за то, что та отказалась продать ему спиртное. ЧП произошло 2 декабря в «Пятерочке» на улице Старых Большевиков.

Очевидцы утверждают, что юноша избил кассира, а мужчине, который пытался его остановить он сломал руку, пишет Е1.

Она записала инцидент на аудио. На записи слышно, как молодой человек кричит «вызывай мусоров, я несовершеннолетний» и матерится.

Также в аудио слышались угрозы. Кассир же сперва говорит, что вызовет полицию, а затем кричит от боли. Далее произошла драка уже с мужчиной, который заступался за кассира.

В полиции уже в курсе инцидента и проводят проверку.

Ранее сообщалось, что в ТРЦ «Гринвич» в Екатеринбурге вновь произошла драка. На этот раз двойная.

В ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге снова драка. На этот раз подрались подростки и охрана
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#Полиция#Алкоголь#Криминал#Кассир#18+#Екатеринбург#Подросток#Дарья Сорокина
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