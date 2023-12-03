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Posted 3 декабря 2023, 07:12

Published 3 декабря 2023, 07:12

Modified 3 декабря 2023, 07:14

Updated 3 декабря 2023, 07:14

В Нижнем Тагиле водитель ВАЗа не пропустил Ниву. Травмировались четыре человека

3 декабря 2023, 07:12

Четыре человека пострадали в ДТП на Вагонке в Нижнем Тагиле

На Вагонке в Нижнем Тагиле 2 декабря произошло ДТП. Столкнулись ВАЗ и Нива около дома №108 по улице Круговой.

Предварительно известно, что 34-летний водитель ВАЗ, совершая поворот налево, не пропустил встречную машину Нива, которой управлял 54-летний мужчина. В итоге травмировались все участники ДТП: два водителя и два пассажира. Их отвезли в больницу.

Известно, что водитель ВАЗа живет в Нижнем Тагиле и имеет 7 лет стажа. В отношении него составили административный протокол за то, что он не пропустил машину, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД.

Ранее сообщалось, что вСвердловской области из-за ледяного дождя произошло 137 ДТП. Травмировались 18 человек, четыре погибли. В их числе ребенок.

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