В Нижнем Тагиле водитель ВАЗа не пропустил Ниву. Травмировались четыре человека

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
Предварительно известно, что 34-летний водитель ВАЗ, совершая поворот налево, не пропустил встречную машину Нива, которой управлял 54-летний мужчина. В итоге травмировались все участники ДТП: два водителя и два пассажира. Их отвезли в больницу.
Известно, что водитель ВАЗа живет в Нижнем Тагиле и имеет 7 лет стажа. В отношении него составили административный протокол за то, что он не пропустил машину, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД.
Ранее сообщалось, что вСвердловской области из-за ледяного дождя произошло 137 ДТП. Травмировались 18 человек, четыре погибли. В их числе ребенок.