Второй нападавший на студента в Екатеринбурге арестован

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
Ему предстоит провести в СИЗО два месяца. Арестованному 29 лет, а его товарищу, который стрелял в голову магистранта, — 22 года. Об этом сообщает «Урал Мэш».
Отмечается, что Бекзод — гражданин Кыргызстана. Он не имеет судимостей, в отличие от напарника, который судим за педофилию, кражи и грабеж. Однако на счету Камилова множество административных правонарушений.
Оба мужчины работали грузчиками. У Бекзода есть двое детей, которые живут с мамой.
Напомним, что стрелявший — Волков Валерий в суде в слезах просил прощения у студента. А после происшествия он сдал оружие в ломбард.
Ранее сообщалось, что Валерий Волков арестован до 29 января. В трамвае он выстрелил в лицо юноше.