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В Екатеринбурге арестовали второго нападавшего на студента УрФУ

Второй нападавший на студента в Екатеринбурге арестован

3 декабря 2023, 10:19
Фото: 1MI

В Екатеринбурге арестовали второго нападавшего на студента УрФУ

В Екатеринбурге задержан и арестован второй нападавший на студента УрФУ в Екатеринбурге. Это Бекзод Камилов.

Ему предстоит провести в СИЗО два месяца. Арестованному 29 лет, а его товарищу, который стрелял в голову магистранта, — 22 года. Об этом сообщает «Урал Мэш».

Отмечается, что Бекзод — гражданин Кыргызстана. Он не имеет судимостей, в отличие от напарника, который судим за педофилию, кражи и грабеж. Однако на счету Камилова множество административных правонарушений.

Оба мужчины работали грузчиками. У Бекзода есть двое детей, которые живут с мамой.

Напомним, что стрелявший — Волков Валерий в суде в слезах просил прощения у студента. А после происшествия он сдал оружие в ломбард.

Ранее сообщалось, что Валерий Волков арестован до 29 января. В трамвае он выстрелил в лицо юноше.

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#Оружие#Арест#Выстрел#УрФУ#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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