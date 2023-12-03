Житель Екатеринбурга арестован за выстрел в голову студенту

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
Об аресте сообщает «Урал Мэш». ЧП произошло несколько дней назад. Злоумышленник напал на студента в трамвае.
Известно, что нападавших было двое — 22-летний Валерий и 29-летний Бекзод. Они попытались отнять деньги. В результате Валерий выстрелил в лицо юноши. Студент после этого сумел дойти до вуза, откуда его госпитализировали.
Стрелявший после содеянного извинился перед студентом и пожаловался на то, что при задержании его ударили по больному уху.
Теперь оба нападавших проходят по двум уголовным статьям — за разбойное нападение и покушение на убийство.
Ранее сообщалось, что стрелявший был ранее судим за педофилию. Также ранее он совершал кражи и разбой. Задержать его удалось по горячим следам.