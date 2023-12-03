tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:17

Published Сегодня, 09:17

Modified Сегодня, 09:19

Updated Сегодня, 09:19

В Екатеринбурге арестован стрелявший в голову студента мужчина

Житель Екатеринбурга арестован за выстрел в голову студенту

3 декабря 2023, 09:17
Фото: 1MI

В Екатеринбурге арестован стрелявший в голову студента мужчина

Мужчину, который стрелял в студента УрФУ из Екатеринбурга, арестовали до 29 января. Он напал на молодого человека из-за пятисот рублей.

Об аресте сообщает «Урал Мэш». ЧП произошло несколько дней назад. Злоумышленник напал на студента в трамвае.

Известно, что нападавших было двое — 22-летний Валерий и 29-летний Бекзод. Они попытались отнять деньги. В результате Валерий выстрелил в лицо юноши. Студент после этого сумел дойти до вуза, откуда его госпитализировали.

Стрелявший после содеянного извинился перед студентом и пожаловался на то, что при задержании его ударили по больному уху.

Теперь оба нападавших проходят по двум уголовным статьям — за разбойное нападение и покушение на убийство.

Ранее сообщалось, что стрелявший был ранее судим за педофилию. Также ранее он совершал кражи и разбой. Задержать его удалось по горячим следам.

Громит стены, стреляет по окнам. В Екатеринбурге мальчик кошмарит соседей
Узнать подробнее
Читайте также:
Подростки стреляли в школьника в Екатеринбурге за отказ покупать вейпВ Сухом Логу задержан стрелявший в майора экс-полицейский
#Деньги#Криминал#Задержание#Арест#Преступление#Трамвай#Госпитализация#УрФУ#Лицо#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Где режим НМУ? Тагильчане вновь пожаловались на смог и дымку
Вчера, 06:41
«Это смешно!» Студентам НТГСПИ в Нижнем Тагиле сократили стипендии
1 декабря, 15:57
Плати и спи: на ж/д вокзале в Екатеринбурге появился капсульный отель
Вчера, 10:46
Отобрать квартиру у инвалида или все не так просто? В Нижнем Тагиле ссорится родня
30 ноября, 12:20
«Я бы их обнулил!» Председатель совета ветеранов спецназа в Тагиле осудил бизнесменов
29 ноября, 13:36
Пьяных водителей начали массово выявлять на свердловских трассах
Вчера, 11:42