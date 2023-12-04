Аномальные морозы придут в Свердловскую область. Они будут на 20 градусов ниже нормы

Posted Сегодня, 04:14
Published Сегодня, 04:14
Modified Сегодня, 04:14
Updated Сегодня, 04:14
Так, в регионе есть вероятность похолодания на 15-20 градусов ниже нормы. Это произойдет из-за того, что на континенте появится арктический циклон, рассказал синоптик Алексей Пулин в своем Telegram-канале.
Днем 4 декабря 2023 года прогнозируется -14… -19 градусов. В Екатеринбурге вероятно выпадение снега, а также порывы ветра до 12 метров. Температура воздуха в уральской столице будет до -8… -10 градусов, а ночью опустится до -16… -18 градусов.
Напомним, ранее свердловские метеорологи рассказали о том, что в декабре 2023 года в регионе ожидаются морозы ниже -30 градусов.