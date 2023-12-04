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Posted Сегодня, 04:14

Published Сегодня, 04:14

Modified Сегодня, 04:14

Updated Сегодня, 04:14

В Свердловскую область придут морозы на 20 градусов ниже нормы

Аномальные морозы придут в Свердловскую область. Они будут на 20 градусов ниже нормы

4 декабря 2023, 04:14
Фото: Midjourney

В Свердловскую область придут морозы на 20 градусов ниже нормы

Похолодание ниже климатической нормы ожидается в Свердловской области на текущей неделе.

Так, в регионе есть вероятность похолодания на 15-20 градусов ниже нормы. Это произойдет из-за того, что на континенте появится арктический циклон, рассказал синоптик Алексей Пулин в своем Telegram-канале.

Днем 4 декабря 2023 года прогнозируется -14… -19 градусов. В Екатеринбурге вероятно выпадение снега, а также порывы ветра до 12 метров. Температура воздуха в уральской столице будет до -8… -10 градусов, а ночью опустится до -16… -18 градусов.

Напомним, ранее свердловские метеорологи рассказали о том, что в декабре 2023 года в регионе ожидаются морозы ниже -30 градусов.

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