Авторы сериала о Букиных из Екатеринбурга показали первые фото со съемок

События в сериале развернутся через 10 лет после последнего сезона. За это время Ромка (сын Гены и Даши, в исполнении Александра Якина) и Светка (дочь Гены и Даши, в исполнении Дарьи Сагаловой) успели покинуть родительский дом и начать свою взрослую жизнь.