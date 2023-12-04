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Published Сегодня, 14:17

Modified Сегодня, 14:19

Updated Сегодня, 14:19

Авторы сериала о Букиных из Екатеринбурга показали первые фото со съемок

Авторы сериала о Букиных из Екатеринбурга показали первые фото со съемок

4 декабря 2023, 14:17
Фото: Пресс-служба ТНТ
Создатели проекта «Букины» раскрыли некоторые интересные подробности сюжета сериала о семье из Екатеринбурга.

В частности, сын главных героев Рома станет работать в обувном магазине под руководством своего отца. А дочь Даша будет увлекаться онлайн-марафонами.

Премьера сериала состоится 18 декабря и будет показана на телеканале ТНТ, сообщили в пресс-службе телеканала.

События в сериале развернутся через 10 лет после последнего сезона. За это время Ромка (сын Гены и Даши, в исполнении Александра Якина) и Светка (дочь Гены и Даши, в исполнении Дарьи Сагаловой) успели покинуть родительский дом и начать свою взрослую жизнь.

Фото: Пресс-служба ТНТ

Гена и Даша купили загородный дом, теперь их соседями стали стоматолог Валера в исполнении Максима Лагашкина и его жена Катя, которую играет Екатерина Стулова.

Семейную идиллию Гены и Даши нарушат их дети, Светка и Ромка. Света вернется в родительский дом после нескольких лет жизни в Москве, а Рома после неудач в бизнесе станет работать на отца.

Бывшего мужа Светы сыграет шоумен Тимур Батрудинов, роль ее нового ухажера исполнит Михаил Тарабукин. Дочь Светы на экране воплотит 7-летняя София Сотникова.

Исполнитель роли Гены Букина недавно сообщал о возвращении известного семьянина из Екатеринбурга на экраны ТВ.

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