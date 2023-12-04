Чем дышат жители Нижнего Тагила, подарки бойцам на СВО, экоитоги недели и одно ДТП

В первый день зимы в Нижнем Тагиле было зафиксировано превышение уровня загрязнения атмосферы сероводородом. Так например пост №3 УГМС на улице Красная, 6 в Тагилстроевском районе отметил превышение этого газа от 1,3 до 2,4 ПДК. Сероводород является опасным веществом, которое может негативно влиять на нервную систему человека. При высокой концентрации газа человек перестает ощущать его запах, что может вызвать тошноту, головную боль, насморк и слезотечение.