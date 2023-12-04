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Чем дышат жители Нижнего Тагила, подарки бойцам на СВО, экоитоги недели и одно ДТП

Чем дышат жители Нижнего Тагила, подарки бойцам на СВО, экоитоги недели и одно ДТП

4 декабря 2023, 18:34
Фото: Midjourney
В Нижнем Тагиле вновь выбросы сероводорода. Тагильчане собирают новогодние подарки для бойцов СВО. Два месяца центр Тагила будет перекрыт из-за строительства ледового городка. В экоитогах о формальдегиде, стоках и погоде, а также про одно ДТП: самое важное, что произошло 4 декабря в Нижнем Тагиле.

В первый день зимы в Нижнем Тагиле было зафиксировано превышение уровня загрязнения атмосферы сероводородом. Так например пост №3 УГМС на улице Красная, 6 в Тагилстроевском районе отметил превышение этого газа от 1,3 до 2,4 ПДК. Сероводород является опасным веществом, которое может негативно влиять на нервную систему человека. При высокой концентрации газа человек перестает ощущать его запах, что может вызвать тошноту, головную боль, насморк и слезотечение.

Сероводородом снова дышали жители Нижнего Тагила
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Новогодние гостинцы для военнослужащих на фронт собирают неравнодушные жители Нижнего Тагила. Сбор объявлен в школах, об этом пишут в родительский чатах. Все собранные подарки будут отправлены в зону боевых действий. Поучаствовать в сборе подарков может абсолютно любой желающий.

Сгущенка и майонез: в Нижнем Тагиле собирают новогодние гостинцы бойцам на СВО
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С 6 декабря 2023 года по 31 января 2024 года в Нижнем Тагиле будет закрыто движение автомобилей на улицах для строительства и установки ледового городка. Ограничение будет действовать на Театральной площади, начиная от здания администрации города на улице Пархоменко, 1А и заканчивая проспектом Строителей, 6. Дорожная схема уже согласована с управлением горхозяйства, а соответствующие знаки будут установлены заранее. Копия постановления направлена в ГИБДД.

Центр Нижнего Тагила перекроют почти на два месяца из-за ледового городка
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В конце осени 2023 года в Нижнем Тагиле зафиксированы экологические нарушения: в воздухе города были обнаружены выбросы формальдегида, в реке Вязовка нашли опасные стоки, а в соседнем регионе жители бьют тревогу из-за обмеления реки. Рассказываем об этом в итогах недели с 27 ноября по 3 декабря.

Формальдегид, стоки в реке и аномальная погода: эко-итоги недели в Нижнем Тагиле
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Вечером 4 декабря в Нижнем Тагиле на остановке «Приречный микрорайон» произошло ДТП, в котором водитель микроавтобуса сбил человека, выходящего из трамвая. В результате происшествия движение трамваев по маршруту №3 было временно прекращено. Об этом сообщили в МУП «Тагильский трамвай». По словам свидетелей, водитель автобуса вел себя неадекватно за рулем и совершил наезд на остановку, где находились люди.

Летел как ненормальный: в Нижнем Тагиле водитель автобуса сбил человека
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