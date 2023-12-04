Чем дышат жители Нижнего Тагила, подарки бойцам на СВО, экоитоги недели и одно ДТП

Posted Сегодня, 18:34
Published Сегодня, 18:34
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Updated Сегодня, 18:36
В первый день зимы в Нижнем Тагиле было зафиксировано превышение уровня загрязнения атмосферы сероводородом. Так например пост №3 УГМС на улице Красная, 6 в Тагилстроевском районе отметил превышение этого газа от 1,3 до 2,4 ПДК. Сероводород является опасным веществом, которое может негативно влиять на нервную систему человека. При высокой концентрации газа человек перестает ощущать его запах, что может вызвать тошноту, головную боль, насморк и слезотечение.
Новогодние гостинцы для военнослужащих на фронт собирают неравнодушные жители Нижнего Тагила. Сбор объявлен в школах, об этом пишут в родительский чатах. Все собранные подарки будут отправлены в зону боевых действий. Поучаствовать в сборе подарков может абсолютно любой желающий.
С 6 декабря 2023 года по 31 января 2024 года в Нижнем Тагиле будет закрыто движение автомобилей на улицах для строительства и установки ледового городка. Ограничение будет действовать на Театральной площади, начиная от здания администрации города на улице Пархоменко, 1А и заканчивая проспектом Строителей, 6. Дорожная схема уже согласована с управлением горхозяйства, а соответствующие знаки будут установлены заранее. Копия постановления направлена в ГИБДД.
В конце осени 2023 года в Нижнем Тагиле зафиксированы экологические нарушения: в воздухе города были обнаружены выбросы формальдегида, в реке Вязовка нашли опасные стоки, а в соседнем регионе жители бьют тревогу из-за обмеления реки. Рассказываем об этом в итогах недели с 27 ноября по 3 декабря.
Вечером 4 декабря в Нижнем Тагиле на остановке «Приречный микрорайон» произошло ДТП, в котором водитель микроавтобуса сбил человека, выходящего из трамвая. В результате происшествия движение трамваев по маршруту №3 было временно прекращено. Об этом сообщили в МУП «Тагильский трамвай». По словам свидетелей, водитель автобуса вел себя неадекватно за рулем и совершил наезд на остановку, где находились люди.