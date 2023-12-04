Дронам разрешили летать в Свердловской области

Для полетов дронов, которые весят менее 30 килограммов и будут находиться на высоте не более 150 метров, нужно получить разрешения от администрации муниципалитета, над которым запускается воздушное судно, а также регионального филиала Госкорпорации по организации воздушного движения в РФ.