Дронам разрешили летать в Свердловской области

Posted Сегодня, 15:09
Published Сегодня, 15:09
Modified Сегодня, 15:11
Updated Сегодня, 15:11
Для полетов дронов, которые весят менее 30 килограммов и будут находиться на высоте не более 150 метров, нужно получить разрешения от администрации муниципалитета, над которым запускается воздушное судно, а также регионального филиала Госкорпорации по организации воздушного движения в РФ.
Если беспилотник не подходит под эти параметры и будет запускаться рядом с местами проведения публичных мероприятий или аэродромами, необходимо обратиться в оперштаб региона. В случае одобрения, разрешение на полет выдаст министерство общественной безопасности.
Владельцы дронов должны указывать учетный номер, цель полета, точку взлета, посадки и время нахождения в воздухе, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
Напомним, в регионе до 2027 года планируется создать научно-производственный центр по производству беспилотников.