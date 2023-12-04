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Posted Сегодня, 15:09

Published Сегодня, 15:09

Modified Сегодня, 15:11

Updated Сегодня, 15:11

В Свердловской области смягчили правила пользования беспилотниками

Дронам разрешили летать в Свердловской области

4 декабря 2023, 15:09
Фото: Midjourney

В Свердловской области смягчили правила пользования беспилотниками

С 8 декабря в Свердловской области вступают в силу новые правила использования беспилотников.

Для полетов дронов, которые весят менее 30 килограммов и будут находиться на высоте не более 150 метров, нужно получить разрешения от администрации муниципалитета, над которым запускается воздушное судно, а также регионального филиала Госкорпорации по организации воздушного движения в РФ.

Если беспилотник не подходит под эти параметры и будет запускаться рядом с местами проведения публичных мероприятий или аэродромами, необходимо обратиться в оперштаб региона. В случае одобрения, разрешение на полет выдаст министерство общественной безопасности.

Владельцы дронов должны указывать учетный номер, цель полета, точку взлета, посадки и время нахождения в воздухе, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Напомним, в регионе до 2027 года планируется создать научно-производственный центр по производству беспилотников.

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#Общество#Свердловская область#Безопасность#Воздух#Запрет#Указ#Дроны#Беспилотник#Евгения Сафина
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