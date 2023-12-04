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Posted Сегодня, 13:18

Published Сегодня, 13:18

Modified Сегодня, 13:20

Updated Сегодня, 13:20

Главный раввин посетит Екатеринбург

Екатеринбург посетит главный раввин России Берл Лазар

4 декабря 2023, 13:18
Фото: Telegram-канал Берл Лазар

Главный раввин посетит Екатеринбург

Главный раввин России Берл Лазар приедет в Екатеринбург 10 декабря в связи с празднованием Хануки, одного из важнейших еврейских праздников.

По словам главного раввина Екатеринбурга Азриэля Зелига Ашкенази, Берл Лазар пробудет в уральской столице всего один день, чтобы отметить священный праздник, Ханука. Об этом сообщает издание URA.RU.

Напомним, что Ханука представляет собой важнейший праздник для евреев. Это праздник свечей, который отмечается в честь чуда освящения Храма после одержания победы Иегуды Маккавея над войском царя Антиоха в 164 году до нашей эры. Празднование стартует 25 числа еврейского месяца кислева и продлится восемь дней.

Напомним, скоро начнется Рождественский пост. В связи с этим нужно знать, что можно есть, а что нет, а также какие ограничения действуют в это время.

#Общество#Празднование#Визит#Поездка#Екатеринбург#Ирина Кирилова#Раввин
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