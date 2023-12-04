Екатеринбург посетит главный раввин России Берл Лазар

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
По словам главного раввина Екатеринбурга Азриэля Зелига Ашкенази, Берл Лазар пробудет в уральской столице всего один день, чтобы отметить священный праздник, Ханука. Об этом сообщает издание URA.RU.
Напомним, что Ханука представляет собой важнейший праздник для евреев. Это праздник свечей, который отмечается в честь чуда освящения Храма после одержания победы Иегуды Маккавея над войском царя Антиоха в 164 году до нашей эры. Празднование стартует 25 числа еврейского месяца кислева и продлится восемь дней.
Напомним, скоро начнется Рождественский пост. В связи с этим нужно знать, что можно есть, а что нет, а также какие ограничения действуют в это время.