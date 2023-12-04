Экономист Проданова: цены на вызов Деда Мороза на дом выросли из-за спроса

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
Новогодние праздники приближаются, и все больше людей хотят пригласить Деда Мороза и Снегурочку к себе домой. Из-за этого спрос на такие услуги растет, а вместе с ним — и цены, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» сообщила экономист Наталья Проданова.
Она отметила, что на популярном сайте объявлений «Авито» стоимость вызова аниматоров на дом уже не является дешевым удовольствием. Ее слова подтверждают данные: цена зависит от даты заказа, продолжительности поздравления и количества актеров. Обычно программы предлагаются на 15, 45 минут или час. Цены начинаются от 5,5 тыс. рублей и могут достигать 30 тыс. рублей и выше.
Оказывается, на стоимость таких услуг влияет не только количество актеров, но и категория костюмов: от обычных до эксклюзивных VIP-нарядов, которые делают на заказ. Также цену повышает тип посоха дедушки-волшебника: светящийся или обычный. Самые высокие цены приходятся на период с 21:00 31 декабря до 02:00 2 января. Здесь стоимость вызова Деда Мороза со Снегурочкой практически удваивается, и программа продолжительностью в час начинается уже от 45 тыс. рублей.
Проданова также отметила, что расписание самых доступных Дедушек Морозов уже заполнено с середины декабря. Если услугу заказывать после 20 декабря, есть шанс получить неопытного Деда Мороза или столкнуться с завышенными ценами.