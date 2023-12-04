Экономист Проданова: цены на вызов Деда Мороза на дом выросли из-за спроса

Оказывается, на стоимость таких услуг влияет не только количество актеров, но и категория костюмов: от обычных до эксклюзивных VIP-нарядов, которые делают на заказ. Также цену повышает тип посоха дедушки-волшебника: светящийся или обычный. Самые высокие цены приходятся на период с 21:00 31 декабря до 02:00 2 января. Здесь стоимость вызова Деда Мороза со Снегурочкой практически удваивается, и программа продолжительностью в час начинается уже от 45 тыс. рублей.