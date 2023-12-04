Формальдегид, стоки в реке и аномальная погода: эко-итоги недели в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
Превышение содержания вредных веществ в Нижнем Тагиле зафиксировано 28 ноября 2023 года. Во вторник опасные выбросы попали на датчики станции УГМС в Сухоложском поселке.
Уровень загрязнения в городе был повышенный и определялся максимальной концентрацией формальдегида на ПНЗ № 2 в 13:00, равной 1,5 ПДК (стандартный индекс), — отметили в ведомстве.
Замеры воздуха редакция TagilCity.ru временно не ведет: газоанализатор находится на ежегодной поверке.
Уже в выходные с приходом с морозной и безветренной погодой в Нижнем Тагиле выбросы с предприятий застыли в воздухе. Традиционно в такую погоду УГМС объявляет неблагоприятные метеорологические условия (НМУ), в этот период предприятия обязаны проводить дополнительную работу по снижения выбросов. Однако до сих пор ведомство это не делает.
Достается и водоемам: так, проверка прокуратуры и Росприродназдора выявила загрязнение реки Вязовка. Ведомства обнаружили, что слив стоков из канализации осуществлял «Водоканал-НТ», два должностных лица в организации наказаны.
В соседней Тюменской области губернатор рассказал о снижении уровня воды в реке Тура, которая протекает и по нашему региону. Обмеление коснулось и других рек, отметил Александр Моор.
Первые дни декабря в Нижнем Тагиле ознаменовались похолоданием, а по прогнозу снижаться температура будет и дальше: нас ждут аномальные холода. Кстати, в выходные планету накрыла магнитная буря, в том числе вызвав световые явления в небе.