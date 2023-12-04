tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:32

Published Сегодня, 07:32

Modified Сегодня, 07:41

Updated Сегодня, 07:41

Формальдегид, стоки в реке и аномальная погода: эко-итоги недели в Нижнем Тагиле

Формальдегид, стоки в реке и аномальная погода: эко-итоги недели в Нижнем Тагиле

4 декабря 2023, 07:32
Фото: tagilcity.ru
Конец осени в 2023 году не остался без экологических событий: в воздухе Нижнего Тагила были выбросы с вредным формальдегидом, в реке Вязовка найдены опасные стоки, а в соседнем регионе бьют тревогу из-за обмеления реки. Итоги недели за 27 декабря — 3 декабря.

Превышение содержания вредных веществ в Нижнем Тагиле зафиксировано 28 ноября 2023 года. Во вторник опасные выбросы попали на датчики станции УГМС в Сухоложском поселке.

Уровень загрязнения в городе был повышенный и определялся максимальной концентрацией формальдегида на ПНЗ № 2 в 13:00, равной 1,5 ПДК (стандартный индекс), — отметили в ведомстве.

Замеры воздуха редакция TagilCity.ru временно не ведет: газоанализатор находится на ежегодной поверке.

Все по правилам: газоанализатор TagilCity.ru отправляется на диагностику в Москву
Узнать подробнее

Уже в выходные с приходом с морозной и безветренной погодой в Нижнем Тагиле выбросы с предприятий застыли в воздухе. Традиционно в такую погоду УГМС объявляет неблагоприятные метеорологические условия (НМУ), в этот период предприятия обязаны проводить дополнительную работу по снижения выбросов. Однако до сих пор ведомство это не делает. 

Где режим НМУ? Тагильчане вновь пожаловались на смог и дымку
Узнать подробнее

Достается и водоемам: так, проверка прокуратуры и Росприродназдора выявила загрязнение реки Вязовка. Ведомства обнаружили, что слив стоков из канализации осуществлял «Водоканал-НТ», два должностных лица в организации наказаны. 

«Водоканал-НТ» сливал стоки в одну из рек Нижнего Тагила
Узнать подробнее

В соседней Тюменской области губернатор рассказал о снижении уровня воды в реке Тура, которая протекает и по нашему региону. Обмеление коснулось и других рек, отметил Александр Моор.  

Губернатор Тюменской области Моор рассказал жителям про обмеление реки Тура
Узнать подробнее

Первые дни декабря в Нижнем Тагиле ознаменовались похолоданием, а по прогнозу снижаться температура будет и дальше: нас ждут аномальные холода. Кстати, в выходные планету накрыла магнитная буря, в том числе вызвав световые явления в небе.

Одна из сильнейших магнитных бурь года накроет Свердловскую область
Узнать подробнее
Читайте также:
Итоги недели в Нижнем Тагиле: превышение формальдегида и завод-нарушительНайдено пять нарушений: Росприроднадзор провел проверку на ЕВРАЗ НТМК в Нижнем ТагилеМиллиардная выручка в Европу, выбросы в Тагил: УХП зарабатывает на здоровье тагильчан
#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Экология#Александра Логинова#Свердловская область#Выбросы#Тюменская область#Формальдегид
Подпишитесь
«Это смешно!» Студентам НТГСПИ в Нижнем Тагиле сократили стипендии
1 декабря, 15:57
Аномальные морозы придут в Свердловскую область. Они будут на 20 градусов ниже нормы
Сегодня, 04:14
10 человек погибли в ДТП из-за нечищенных дорог в Свердловской области
Вчера, 09:31
Кикбоксер из Нижнего Тагила получил чемпионский титул
Вчера, 08:33
Отобрать квартиру у инвалида или все не так просто? В Нижнем Тагиле ссорится родня
30 ноября, 12:20