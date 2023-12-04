Формальдегид, стоки в реке и аномальная погода: эко-итоги недели в Нижнем Тагиле

Уже в выходные с приходом с морозной и безветренной погодой в Нижнем Тагиле выбросы с предприятий застыли в воздухе. Традиционно в такую погоду УГМС объявляет неблагоприятные метеорологические условия (НМУ), в этот период предприятия обязаны проводить дополнительную работу по снижения выбросов. Однако до сих пор ведомство это не делает.