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Posted Сегодня, 12:53

Published Сегодня, 12:53

Modified Сегодня, 12:55

Updated Сегодня, 12:55

В Каменске-Уральском с поста снимут гендиректора завода «Исеть»

Гендиректора завода «Исеть» в Каменске-Уральском уволят из-за уголовного дела

4 декабря 2023, 12:53
Фото: Midjourney

В Каменске-Уральском с поста снимут гендиректора завода «Исеть»

Генеральный директор завода «Исеть» в Каменске-Уральском Малик Гайсин, который ранее был задержан, теперь будет снят с поста.

С ним планируют расторгнуть трудовой договор. Малик был задержан в марте по делу о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа.

Вопрос снятия его с должности будет поднят на заседании совета директоров, сообщает «Интерфакс».

Заседание по этому поводу должно было состояться 1 декабря, но было перенесено. Новая дата неизвестна.

Напомним, что Малик Гайсин находится под домашним арестом с 22 марта. Летом у него изъяли в доход государства акции компаний «Актай-М», «Вагран», «Корона Тэхет».

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#Происшествия#Каменск-Уральский#Домашний арест#Гособоронзаказ#Гендиректор#Злоупотребление полномочиями#Дарья Сорокина
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