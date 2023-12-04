Гендиректора завода «Исеть» в Каменске-Уральском уволят из-за уголовного дела

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
С ним планируют расторгнуть трудовой договор. Малик был задержан в марте по делу о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа.
Вопрос снятия его с должности будет поднят на заседании совета директоров, сообщает «Интерфакс».
Заседание по этому поводу должно было состояться 1 декабря, но было перенесено. Новая дата неизвестна.
Напомним, что Малик Гайсин находится под домашним арестом с 22 марта. Летом у него изъяли в доход государства акции компаний «Актай-М», «Вагран», «Корона Тэхет».