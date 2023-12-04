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Published Сегодня, 10:27

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Updated Сегодня, 10:29

Молодые аграрии в Свердловской области получили «подъемные»

Губернаторские «подъемные» получили молодые специалисты Свердловской области

4 декабря 2023, 10:27
Фото: Midjourney

Молодые аграрии в Свердловской области получили «подъемные»

Губернаторские «подъемные» на оборудование хозяйством были выделены молодым специалистам сельскохозяйственных компаний.

12 сотрудников 9-ти аграрных предприятий стали обладателями выплат в размере 2,1 миллиона рублей. Согласно решению губернатора Евгения Куйвашева, начиная с 2024 года, поддержку смогут получать не только молодые специалисты, работающие в сельских поселениях, но и в городских пунктах до 50 тысяч человек.

По словам первого заместителя министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Сергея Шарапова, размер выплаты зависит от уровня образования. Люди с высшим образованием смогут получить 200 тысяч рублей, а со средним профессиональным образованием 150 тысяч рублей, отмечает департамент информполитики Свердловской области.

Вместе с тем, чтобы получить выплаты нужно отработать в сельскохозяйственной организации не менее трех лет.

Субсидии в 2023 году были выделены сотрудникам предприятий «Пламя», «Талицкий фермер», а также многим другим работникам компаний.

Напомним, ранее стало известно, что правительство Свердловской области выделит жилищные субсидии местным аграриям.

#Экономика#Свердловская область#Деньги#Выплаты#Аграрии#Ирина Кирилова
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