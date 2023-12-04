Губернаторские «подъемные» получили молодые специалисты Свердловской области

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
12 сотрудников 9-ти аграрных предприятий стали обладателями выплат в размере 2,1 миллиона рублей. Согласно решению губернатора Евгения Куйвашева, начиная с 2024 года, поддержку смогут получать не только молодые специалисты, работающие в сельских поселениях, но и в городских пунктах до 50 тысяч человек.
По словам первого заместителя министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Сергея Шарапова, размер выплаты зависит от уровня образования. Люди с высшим образованием смогут получить 200 тысяч рублей, а со средним профессиональным образованием 150 тысяч рублей, отмечает департамент информполитики Свердловской области.
Вместе с тем, чтобы получить выплаты нужно отработать в сельскохозяйственной организации не менее трех лет.
Субсидии в 2023 году были выделены сотрудникам предприятий «Пламя», «Талицкий фермер», а также многим другим работникам компаний.
Напомним, ранее стало известно, что правительство Свердловской области выделит жилищные субсидии местным аграриям.