Губернаторские «подъемные» получили молодые специалисты Свердловской области

12 сотрудников 9-ти аграрных предприятий стали обладателями выплат в размере 2,1 миллиона рублей. Согласно решению губернатора Евгения Куйвашева, начиная с 2024 года, поддержку смогут получать не только молодые специалисты, работающие в сельских поселениях, но и в городских пунктах до 50 тысяч человек.