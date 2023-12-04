«Кто крышует их?»: эротический салон мешает жить жителям Екатеринбурга

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
Modified Сегодня, 07:51
Updated Сегодня, 07:51
По словам екатеринбуржцев, заведение открыто и днем, и ночью. Оттуда часто раздаются шумы от пьяных компаний. Отмечается, что салон расположен прямо за зданием администрации Чкаловского района. Также в непосредственной близости находится отделение полиции и суд, пишет Е1.
Бордель так и продолжает работу! Кто крышует их? Рядом районная администрация, ничего не меняется годами! — возмутился житель дома.
Жители утверждают, что слышат постоянные шумы, вздохи, стоны и шумы.
В соцсетях салона указывается, что внутри проводятся некоторые программы, который длятся от часа до двух и стоят до 15 тысяч рублей. Также в соцсетях указывается, что никаких интим-услуг там не предоставляется. Однако на снимках девушки фигурируют в нижнем белье.
Салон уже пытались закрыть местные активисты, но безуспешно.
Поступала информация, что работницы спаивали клиентов, подмешивали им препараты, «обували» на деньги. Мы выезжали и под видом клиентов заходили в салон. Все признаки указывают на содержание притона и оказание интим-услуг, — рассказал зампредседателя «Народного контроля» Джалил Салимханов.
Жалобы на заведение были отправлены в мэрию, полицию, прокуратуру и ФАС.