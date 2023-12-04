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Жители Екатеринбурга пожаловались на эротический салон возле администрации

«Кто крышует их?»: эротический салон мешает жить жителям Екатеринбурга

4 декабря 2023, 07:49
Фото: 1MI

Жители Екатеринбурга пожаловались на эротический салон возле администрации

Жители дома № 61/2 на улице Авиационной в Екатеринбурге пожаловались на салон эротического массажа Gold Fox. Они утверждают, что там могут оказываться интим-услуги и что там были замечены пьяные компании и шум.

По словам екатеринбуржцев, заведение открыто и днем, и ночью. Оттуда часто раздаются шумы от пьяных компаний. Отмечается, что салон расположен прямо за зданием администрации Чкаловского района. Также в непосредственной близости находится отделение полиции и суд, пишет Е1.

Бордель так и продолжает работу! Кто крышует их? Рядом районная администрация, ничего не меняется годами! — возмутился житель дома.

Жители утверждают, что слышат постоянные шумы, вздохи, стоны и шумы.

В соцсетях салона указывается, что внутри проводятся некоторые программы, который длятся от часа до двух и стоят до 15 тысяч рублей. Также в соцсетях указывается, что никаких интим-услуг там не предоставляется. Однако на снимках девушки фигурируют в нижнем белье.

Салон уже пытались закрыть местные активисты, но безуспешно.

Поступала информация, что работницы спаивали клиентов, подмешивали им препараты, «обували» на деньги. Мы выезжали и под видом клиентов заходили в салон. Все признаки указывают на содержание притона и оказание интим-услуг, — рассказал зампредседателя «Народного контроля» Джалил Салимханов.

Жалобы на заведение были отправлены в мэрию, полицию, прокуратуру и ФАС.

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#Происшествия#Суд#Полиция#Активисты#Шум#Жалобы#Бордель#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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