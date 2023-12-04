«Кто крышует их?»: эротический салон мешает жить жителям Екатеринбурга

В соцсетях салона указывается, что внутри проводятся некоторые программы, который длятся от часа до двух и стоят до 15 тысяч рублей. Также в соцсетях указывается, что никаких интим-услуг там не предоставляется. Однако на снимках девушки фигурируют в нижнем белье.