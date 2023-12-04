Летающая лыжница из Нижнего Тагила стала призером первого этапа Кубка России

Первый и второй этапы Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина состоялись 1 и 3 декабря на «Аисте» в Нижнем Тагиле. В соревнованиях принимали участие спортсмены из Башкортостана, Татарстана, Московской и Магаданской области и других регионов страны.