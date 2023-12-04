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Лыжница из Нижнего Тагила — призер этапа Кубка России по прыжкам с трамплина

Летающая лыжница из Нижнего Тагила стала призером первого этапа Кубка России

4 декабря 2023, 12:10
Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Лыжница из Нижнего Тагила — призер этапа Кубка России по прыжкам с трамплина

Тагильчанка Кристина Прокопьева стала бронзовым призером первого этапа Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина.

Первый и второй этапы Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина состоялись 1 и 3 декабря на «Аисте» в Нижнем Тагиле. В соревнованиях принимали участие спортсмены из Башкортостана, Татарстана, Московской и Магаданской области и других регионов страны.

Тагильчанка Кристина Прокопьева на первом этапе прыгнула на 79,5 метра и 89 метров и получила «бронзу». В топ-10 на втором этапе также вошли воспитанники спортшколы «Аист»: Михаил Пуртов, Илья Маньков, Дмитрий Ходыкин и Кристина Прокопьева, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

Напомним, с 9 по 18 февраля 2024 года Нижний Тагил примет участников II Всероссийской спартакиады. Спортсмены будут соревноваться по прыжкам на лыжах с трамплина, лыжному двоеборью и ски-альпинизму.

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