Летающая лыжница из Нижнего Тагила стала призером первого этапа Кубка России

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
Первый и второй этапы Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина состоялись 1 и 3 декабря на «Аисте» в Нижнем Тагиле. В соревнованиях принимали участие спортсмены из Башкортостана, Татарстана, Московской и Магаданской области и других регионов страны.
Тагильчанка Кристина Прокопьева на первом этапе прыгнула на 79,5 метра и 89 метров и получила «бронзу». В топ-10 на втором этапе также вошли воспитанники спортшколы «Аист»: Михаил Пуртов, Илья Маньков, Дмитрий Ходыкин и Кристина Прокопьева, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
Напомним, с 9 по 18 февраля 2024 года Нижний Тагил примет участников II Всероссийской спартакиады. Спортсмены будут соревноваться по прыжкам на лыжах с трамплина, лыжному двоеборью и ски-альпинизму.