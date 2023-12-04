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Published Сегодня, 14:16

Modified Сегодня, 14:18

Updated Сегодня, 14:18

В Нижнем Тагиле водитель автобуса сбил пешехода

Летел как ненормальный: в Нижнем Тагиле водитель автобуса сбил человека

4 декабря 2023, 14:16
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле водитель автобуса сбил пешехода

В Нижнем Тагиле вечером 4 декабря на остановке «Приречный микрорайон» водитель микроавтобуса сбил человека, который выходил на остановке из трамвая.

В связи с аварией движение трамваев по маршруту №3 временно приостановлено. Маршрут №8 ходит через Островского, сообщили в МУП «Тагильский трамвай».

По словам очевидцев, водитель автобуса вел себя неадекватно за рулем. Он влетел в остановку, на которой в тот момент находились люди.

Не знаю что произошло, возможно, отказали тормоза или водителю стало плохо, но он летел как ненормальный, — делятся подробностями подписчики паблика «Инцидент Нижний Тагил».

Также тагильчане отмечают, что на место аварии прибыли две кареты скорой помощи. А сам автобус стоял на тротуаре. В ГИБДД журналисту TagilCity.ru обещали рассказать подробности аварии позднее.

Напомним, в конце ноября в Нижнем Тагиле водитель Volkswagen Polo сбил 13-летнюю девочку, которая шла на трамвай.

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#Происшествия#Нижний Тагил#ДТП#ГИБДД#Автобус#Трамвай#Пассажир#18+#Евгения Сафина#Авария
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