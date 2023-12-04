Летел как ненормальный: в Нижнем Тагиле водитель автобуса сбил человека

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
В связи с аварией движение трамваев по маршруту №3 временно приостановлено. Маршрут №8 ходит через Островского, сообщили в МУП «Тагильский трамвай».
По словам очевидцев, водитель автобуса вел себя неадекватно за рулем. Он влетел в остановку, на которой в тот момент находились люди.
Не знаю что произошло, возможно, отказали тормоза или водителю стало плохо, но он летел как ненормальный, — делятся подробностями подписчики паблика «Инцидент Нижний Тагил».
Также тагильчане отмечают, что на место аварии прибыли две кареты скорой помощи. А сам автобус стоял на тротуаре. В ГИБДД журналисту TagilCity.ru обещали рассказать подробности аварии позднее.
Напомним, в конце ноября в Нижнем Тагиле водитель Volkswagen Polo сбил 13-летнюю девочку, которая шла на трамвай.