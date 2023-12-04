Матвиенко поставила точку в споре о запрете абортов

Posted Сегодня, 16:02
Published Сегодня, 16:02
Modified Сегодня, 16:04
Updated Сегодня, 16:04
По словам Матвиенко, как передает КП, аборты должны проводиться только в случае насилия над женщинами или по медицинским показаниям.
Кроме того, она призвала не притеснять женщин. Матвиенко заявила, что уверена, что запреты, давление, кампания и криминализация законодательства в этой сфере не решат эту проблему, поскольку опыт показывает и наличие нелегальных контор, проводящих аборты.
Валентина Матвиенко также высказалась по вопросу запрета абортов в частных клиниках. На ее взгляд, форма собственности клиники не должна иметь значения, главное, чтобы деятельность велась в соответствии с общепринятыми медицинскими стандартами и требованиями.
Во многих российских регионах были введены или планируются ограничения в отношении абортов с целью улучшения демографической ситуации. В основном, речь идет о штрафах за уговоры, подкуп, обман или угрозы, используемые для принуждения женщины к аборту. Такие законы уже действуют в некоторых регионах и обсуждаются в других. Также было предложено ввести уголовную ответственность за склонение к аборту.
К примеру, в Нижегородской области внесен проект регионального закона, запрещающий частным клиникам проводить аборты. В Крыму частные клиники также отказались от проведения абортов. Таким же образом поступила примерно половина частных клиник Мордовии.
Ранее представитель РПЦ в Екатеринбурге пояснил позицию о запрете абортов по ОМС.