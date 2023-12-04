Матвиенко поставила точку в споре о запрете абортов

Во многих российских регионах были введены или планируются ограничения в отношении абортов с целью улучшения демографической ситуации. В основном, речь идет о штрафах за уговоры, подкуп, обман или угрозы, используемые для принуждения женщины к аборту. Такие законы уже действуют в некоторых регионах и обсуждаются в других. Также было предложено ввести уголовную ответственность за склонение к аборту.