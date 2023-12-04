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Published Сегодня, 13:45

Modified Сегодня, 13:47

Updated Сегодня, 13:47

Мэр Краснотурьинска Устинов предупредил о мошенниках, орудующих от его имени

Мошенники рассылают сообщения от имени главы Краснотурьинска Александра Устинова

4 декабря 2023, 13:45
Фото: Midjourney

Мэр Краснотурьинска Устинов предупредил о мошенниках, орудующих от его имени

Жителям Краснотурьинска стали приходить сообщения якобы от имени градоначальника Александра Устинова. Он заявил, что таким образом орудуют мошенники.

Так, одной из местных жительниц пришло сообщение в месенджере с неизвестного номера. На аватарке была использована фотография Александра Устинова.

В тексте неизвестные сообщили, что с женщиной должен связаться куратор из Федеральной службы безопасности по поводу работы. Мошенники рекомендовали держать телефон при себе, а затем дать обратную связь по поводу беседы.

Фото: Страница Александра Устинова ВКонтакте

Александр Устинов предупредил в соцсетях, что он не посылал подобных сообщений и рекомендовал всем быть более бдительными, чтобы не попасться на уловки аферистов.

Напомним, 19-летний студент из Нижнего Тагила хотел заказать через интернет проститутку и лишился 90 тысяч рублей, так и не получив интимных услуг.

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