Мошенники рассылают сообщения от имени главы Краснотурьинска Александра Устинова

Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
Так, одной из местных жительниц пришло сообщение в месенджере с неизвестного номера. На аватарке была использована фотография Александра Устинова.
В тексте неизвестные сообщили, что с женщиной должен связаться куратор из Федеральной службы безопасности по поводу работы. Мошенники рекомендовали держать телефон при себе, а затем дать обратную связь по поводу беседы.
Александр Устинов предупредил в соцсетях, что он не посылал подобных сообщений и рекомендовал всем быть более бдительными, чтобы не попасться на уловки аферистов.
Напомним, 19-летний студент из Нижнего Тагила хотел заказать через интернет проститутку и лишился 90 тысяч рублей, так и не получив интимных услуг.