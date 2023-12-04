tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:45

Published Сегодня, 10:45

Modified Сегодня, 10:47

Updated Сегодня, 10:47

На блогера из Екатеринбурга завели уголовное дело из-за интернет-магазина

На бьюти-блогера из Екатеринбурга завели уголовное дело после «продажи» смартфонов

4 декабря 2023, 10:45
Фото: 1MI

На блогера из Екатеринбурга завели уголовное дело из-за интернет-магазина

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении местного бьюти-блогера. Причина в ее онлайн-магазине.

Дело возбуждено по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении Екатерины Улановой, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Следствие полагает, что блогер вместе с мужем и другими людьми похищала деньги других людей. При этом жертвы думали, что совершают предоплату за разную технику: телефоны, бытовую химию и т. д.

Блогеру грозит до 10 лет тюрьмы. Сейчас следствие занимается сбором доказательной базы.

Ранее по подозрению в мошенничестве был задержан популярный блогер Аяз Шабутдинов. Его подозревают в махинациях при продаже образовательных курсов.

Суд в Екатеринбурге запретил женщине общаться с мужем. Они обвиняются в мошенничестве
Узнать подробнее
Читайте также:
Известный рэпер из Екатеринбурга задержан по подозрению в мошенничествеВолна мошенничеств от имени сотрудников ФСБ захлестнула Свердловскую областьСвердловская область вошла в топ-7 регионов по уровню мошенничества
#Уголовное дело#Криминал#Мошенничество#Следствие#Техника#Телефоны#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Формальдегид, стоки в реке и аномальная погода: эко-итоги недели в Нижнем Тагиле
Сегодня, 07:32
«Это смешно!» Студентам НТГСПИ в Нижнем Тагиле сократили стипендии
1 декабря, 15:57
«Радуга жизни» ветерана
Сегодня, 09:28
10 человек погибли в ДТП из-за нечищенных дорог в Свердловской области
Вчера, 09:31
Кикбоксер из Нижнего Тагила получил чемпионский титул
Вчера, 08:33
Отобрать квартиру у инвалида или все не так просто? В Нижнем Тагиле ссорится родня
30 ноября, 12:20