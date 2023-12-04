На бьюти-блогера из Екатеринбурга завели уголовное дело после «продажи» смартфонов

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
Дело возбуждено по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении Екатерины Улановой, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
Следствие полагает, что блогер вместе с мужем и другими людьми похищала деньги других людей. При этом жертвы думали, что совершают предоплату за разную технику: телефоны, бытовую химию и т. д.
Блогеру грозит до 10 лет тюрьмы. Сейчас следствие занимается сбором доказательной базы.
Ранее по подозрению в мошенничестве был задержан популярный блогер Аяз Шабутдинов. Его подозревают в махинациях при продаже образовательных курсов.