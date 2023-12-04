tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:31

Published Сегодня, 13:31

Modified Сегодня, 13:33

Updated Сегодня, 13:33

Неизвестный напал с ножом на кассиров «Красное и белое» в Березовском

На продавцов алкомаркета под Екатеринбургом напали с ножом

4 декабря 2023, 13:31
Фото: 1MI

Неизвестный напал с ножом на кассиров «Красное и белое» в Березовском

В населенном пункте под Екатеринбургом, Березовском, произошел грабеж в магазине сети «Красное и белое» 2 декабря. Неизвестный мужчина в минувшую субботу напал на работников алкомаркета, угрожая ножом.

Известно, что нападавший похитил все деньги из кассы, а именно 28 тысяч рублей. В то время в магазине находились лишь два сотрудника: 30-летняя девушка и 25-летний кассир.

Пострадавшего сотрудника магазина с раной быстро доставили в клинику неотложной помощи, однако госпитализация не потребовалась. Служба безопасности, отвечающая за безопасность магазина, прибыла на место только через 40 минут после тревожного сигнала, что позволило грабителю скрыться.

Инцидент был зафиксирован на системы видеонаблюдения. Представитель пресс-службы главного управления МВД РФ по Свердловской области, Валерий Горелых, заявил, что полиция в настоящее время ищет нападавшего. Местные жители допрашиваются в рамках расследования. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о разбое.

Ранее сообщалось, что в СК возбудили дело после нападения юношей на посетителей и охрану ТЦ в Екатеринбурге.

В Реже подростки напали на девочку-инвалида и записали это на видео
Узнать подробнее
Читайте также:
Житель Сухого Лога напал с ножом на начальницу ПДН. Он не хотел отдавать дочьСуд отправил под домашний арест одного из напавших на мужчин в центре Нижнего ТагилаДвое мужчин напали на молодых людей в Нижнем Тагиле. Они обвинили одного в краже
#Криминал#Грабеж#Нападение#ЧП#18+#Екатеринбург#Ирина Кирилова
Подпишитесь
Формальдегид, стоки в реке и аномальная погода: эко-итоги недели в Нижнем Тагиле
Сегодня, 07:32
«Это смешно!» Студентам НТГСПИ в Нижнем Тагиле сократили стипендии
1 декабря, 15:57
«Радуга жизни» ветерана
Сегодня, 09:28
10 человек погибли в ДТП из-за нечищенных дорог в Свердловской области
Вчера, 09:31
Кикбоксер из Нижнего Тагила получил чемпионский титул
Вчера, 08:33
Отобрать квартиру у инвалида или все не так просто? В Нижнем Тагиле ссорится родня
30 ноября, 12:20