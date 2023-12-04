На продавцов алкомаркета под Екатеринбургом напали с ножом

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
Известно, что нападавший похитил все деньги из кассы, а именно 28 тысяч рублей. В то время в магазине находились лишь два сотрудника: 30-летняя девушка и 25-летний кассир.
Пострадавшего сотрудника магазина с раной быстро доставили в клинику неотложной помощи, однако госпитализация не потребовалась. Служба безопасности, отвечающая за безопасность магазина, прибыла на место только через 40 минут после тревожного сигнала, что позволило грабителю скрыться.
Инцидент был зафиксирован на системы видеонаблюдения. Представитель пресс-службы главного управления МВД РФ по Свердловской области, Валерий Горелых, заявил, что полиция в настоящее время ищет нападавшего. Местные жители допрашиваются в рамках расследования. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о разбое.
Ранее сообщалось, что в СК возбудили дело после нападения юношей на посетителей и охрану ТЦ в Екатеринбурге.