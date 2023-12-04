Перенес три инсульта. В Екатеринбурге потерялся 51-летний мужчина

Согласно словам супруги потерявшегося мужчины, ее муж перенес три инсульта за последний месяц. В день исчезновения он попросил яблоко, а затем внезапно напал на двухлетнего сына с ножом. Тогда Анастасия позвонила в скорую и полицию, после чего Руслана забрали в больницу, но там его не приняли, сообщает «КП-Екатеринбург».