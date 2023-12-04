Перенес три инсульта. В Екатеринбурге потерялся 51-летний мужчина

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
Согласно словам супруги потерявшегося мужчины, ее муж перенес три инсульта за последний месяц. В день исчезновения он попросил яблоко, а затем внезапно напал на двухлетнего сына с ножом. Тогда Анастасия позвонила в скорую и полицию, после чего Руслана забрали в больницу, но там его не приняли, сообщает «КП-Екатеринбург».
Через несколько часов, когда женщина приехала с сыном за мужем, Руслан их не узнал, он вырвал документы и сбежал. Известно, что мужчина работал слесарем-сантехником, но его уволили по состоянию здоровья. Анастасия утверждает, что ее муж избавился от вредных привычек 2 года назад.
Как отмечает женщина, без мужа она пропадет, поскольку сын зовет отца каждую ночь, малышу плохо. Кроме того, Анастасия обратилась в полицию и к волонтерам. Представители правоохранительных органов сказали Анастасии просто ждать, сейчас работники проверяют возможное местонахождение пропавшего.
Напомним, в Екатеринбурге уже двое суток ищут 15-летнего подростка Ивана Перкина.