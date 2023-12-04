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Красотки пробежались по снежному Екатеринбургу

По снежному Екатеринбургу пробежали 1,5 тысячи человек

4 декабря 2023, 06:45
Фото: Анна Савельева/Е1

Красотки пробежались по снежному Екатеринбургу

3 декабря в Екатеринбурге состоялся зимний полумарафон «Европа — Азия». Все слоты на все дистанции были проданы, организаторы даже объявляли дополнительную регистрацию.

Можно было выбрать, сколько человек пробежит — 7 и 21,1 километра (дети — на 800 метров).

Ради полумарафона были перекрыты несколько улиц, а жители улиц Февральской Революции и Антона Валека оказались заблокированы на четыре часа, пишет Е1. Поэтому не все остались довольны от проведения спортивного мероприятия.

В мэрии отметили, что о перекрытиях предупреждали граждан несколько раз и делали это заранее.

Ранее порядка 20 тысяч жителей Свердловской области поучаствовали в «Кроссе нации». Забег проходил в Екатеринбурге.

В Екатеринбурге прошел финал молодежного марафона по биатлону
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#Спорт#Регистрация#Бег#Улицы#Марафон#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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