По снежному Екатеринбургу пробежали 1,5 тысячи человек

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
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Можно было выбрать, сколько человек пробежит — 7 и 21,1 километра (дети — на 800 метров).
Ради полумарафона были перекрыты несколько улиц, а жители улиц Февральской Революции и Антона Валека оказались заблокированы на четыре часа, пишет Е1. Поэтому не все остались довольны от проведения спортивного мероприятия.
В мэрии отметили, что о перекрытиях предупреждали граждан несколько раз и делали это заранее.
Ранее порядка 20 тысяч жителей Свердловской области поучаствовали в «Кроссе нации». Забег проходил в Екатеринбурге.