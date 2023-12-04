Подведены итоги конкурса политической премии РАСО «Гамбургский счёт» за 2023 год

Posted Сегодня, 15:11
Published Сегодня, 15:11
Modified Сегодня, 15:12
Updated Сегодня, 15:12
Самых достойных среди номинантов выбирали члены комитета по политтехнологиям РАСО. В процессе участвовали политические юристы, политтехнологи и другие профессионалы. Лауреатами премии могут стать действующие политики, кандидаты и политические партии, кампании которых отличаются креативностью и технологичностью, пишет 56orb.ru.
Так, в 2023 году «НейроЖириновский» стал политиком года, при этом он конкурировал с Сергеем Собяниным. Напомним, в прошлом году Владимир Жириновский был посмертно выбран политиком года.
Лучшей муниципальной кампанией «Единой России» были признаны выборы в горсовет Красноярска. У оппозиционных парламентских партий лучшей стала муниципальная кампания КПРФ по выборам в Совет депутатов Абакана. Лучшей среди непарламентских партий признана кампания «Зелёных» на выборах в горсовет Красноярска.
В номинации «Мэр города» второй раз два победителя — Руслан Болотов (Иркутск), и Дмитрий Нисковских (Сысерть). По словам президента РАСО Евгения Минченко, первому удалось разрешить крайне сложные конфликты элит, что позволило обеспечить доминирование ЕР на выборах в Заксобрание Иркутской области. Что касается кампании Нисковских, то она была настолько интересной, что привлекла всеобщее внимание к этому небольшому городку.
Лучшая кампания врио губернатора — у Михаила Котюкова, возглавляющего Красноярский край. Лучшей кампанией действующего губернатора-единоросса стала кампания главы Московской области Андрея Воробьёва. Лучшей кампанией действующего губернатора от оппозиции стала кампания главы Орловщины Андрея Клычкова (КПРФ).