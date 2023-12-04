Подведены итоги конкурса политической премии РАСО «Гамбургский счёт» за 2023 год

В номинации «Мэр города» второй раз два победителя — Руслан Болотов (Иркутск), и Дмитрий Нисковских (Сысерть). По словам президента РАСО Евгения Минченко, первому удалось разрешить крайне сложные конфликты элит, что позволило обеспечить доминирование ЕР на выборах в Заксобрание Иркутской области. Что касается кампании Нисковских, то она была настолько интересной, что привлекла всеобщее внимание к этому небольшому городку.