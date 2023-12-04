Психолог рассказала, какие подарки ни в коем случае не надо дарить на Новый год

Posted Сегодня, 16:57
Published Сегодня, 16:57
Modified Сегодня, 16:57
Updated Сегодня, 16:57
Как пишет NEWS.ru, эксперт считает, что людям ведущим общий быт не стоит дарить пылесосы, посудомоечную машину и кастрюли.
«Когда речь заходят о людях, которые ведут общий быт, очень важно не дарить на праздники, на Новый год вещи, которые помогут в быту. Не надо дарить пылесосы, посудомоечную машину, кастрюльки и так далее. Это можно купить самим и привнести в семью. — поделилась Наумова. — Нужно сделать подарок, который будет подчеркивать заботу о человеке, а не о том, что надо навести чистоту, чтобы это не стало дополнительным стресс-фактором».
Ранее психолог советовала, при выборе новогоднего подарка полагаться именно на желания второй половинки. По ее словам, если человек не любит сюрпризов, то можно открыто поинтересоваться о новогоднем подарке, возможно, пойти вместе и приобрести его. Для девушки идеальным подарком могут стать духи, кремы, а для молодого человека — различные аксессуары, подчеркнула эксперт.