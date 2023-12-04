Пытался выколоть глаз. Студент из Ирака жестоко избил бывшую в Екатеринбурге

Однако несколько недель назад он выследил Дарью и избил ее, пишет E1. Она рассказала, что он уже ранее следил за ней в университете, взламывал ее страницы в социальных сетях и угрожал опубликовать интимные фотографии в интернете. А 15 ноября, когда Дарья вернулась домой, она заметила, что он стоит в укрытии возле ее квартиры. Она попыталась убежать, но молодой человек догнал ее, сбросил на пол, пытался выколоть ей глаз и начал душить. Она кричала и сопротивлялась.