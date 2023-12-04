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Published Сегодня, 15:53

Modified Сегодня, 17:05

Updated Сегодня, 17:05

Студент из Ирака избил бывшую девушку в Екатеринбурге

Пытался выколоть глаз. Студент из Ирака жестоко избил бывшую в Екатеринбурге

4 декабря 2023, 15:53
Фото: 1MI

Студент из Ирака избил бывшую девушку в Екатеринбурге

Жительница Екатеринбурга Дарья Зарубина стала жертвой нападения со стороны своего бывшего парня.

Оказалось, что некоторое время назад она рассталась с парнем из Ирака по имени Джафар Канаан. Они были вместе примерно 1,5 года, но из-за ссор и драк девушка решила расстаться с парнем.

Однако несколько недель назад он выследил Дарью и избил ее, пишет E1. Она рассказала, что он уже ранее следил за ней в университете, взламывал ее страницы в социальных сетях и угрожал опубликовать интимные фотографии в интернете. А 15 ноября, когда Дарья вернулась домой, она заметила, что он стоит в укрытии возле ее квартиры. Она попыталась убежать, но молодой человек догнал ее, сбросил на пол, пытался выколоть ей глаз и начал душить. Она кричала и сопротивлялась.

Дарье удалось успокоить своего бывшего, когда она пообещала ему, что все будет хорошо в их отношениях, если он прекратит ее мучить и поможет ей. Парень вызвал такси, и в этот момент проходившая мимо соседка заметила, что у Дарьи текла кровь из глаз и остановилась. Ей удалось отогнать парня, сказав, что пострадавшая не поедет с ним никуда.

В результате мужчина сел в такси один, а Дарья осталась ждать скорую помощь и полицию. Ее госпитализировали в 23-ю больницу, где медики сразу спросили, нужно ли им сообщить в полицию. Однако за всю неделю полицейские так и не пришли. Поэтому Дарья сама написала заявление, сейчас ведется проверка.

Кроме того, оказалось, что мужчина создал фейковые аккаунты в социальных сетях, где опубликовал интимные фотографии и видео девушки. На этих страницах были размещены все ее личные документы, контактные данные, страховые полисы и номера телефонов родственников.

Дарья добавила, что она решила уехать в свой родной город Ханты-Мансийск, так как считает, что в настоящее время для нее опасно находиться в Екатеринбурге. Друзья Дарьи записали видеообращение, чтобы привлечь внимание к расследованию, и оно набрало тысячи просмотров в социальных сетях.

Ее друг Артем обратился к главе Лиги безопасного интернета Катерине Мизулиной и рассказал о ситуации.

Мизулина отреагировала на обращение, заявив, что этот случай уже находится на рассмотрении. По ее словам, случаи преследования девушек со стороны молодых людей и угроз в их адрес не являются редкостью. Она также посоветовала быть внимательными и осторожными.

Напомним, ранее в Екатеринбурге школьник жестоко расправился со своей девушкой. Он приревновал ее.

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