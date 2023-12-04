«Радуга жизни» ветерана

С таким же увлечением, не жалея сил и времени, Людмила Долматова работала директором. Взять хотя бы 81-ую школу, что на Гальяно-Горбуновском массиве. Проблем там пришлось преодолеть немало. Педагогам и учащимся поначалу, пока образовательное учреждение строилось, пришлось тесниться в 80-й школе. Долгожданным стало открытие 81-й школы в сентябре 1990 года. Она стала одной из крупнейших в Нижнем Тагиле: в ней, в начале 90-х, училось около 1600 детей в три смены. Директору в непростых условиях пришлось не только отлаживать учебный процесс, но и в эпоху дефицита доставать мебель, всё необходимое для школы. Со всеми трудностями справилась Людмила Ивановна, заслужила уважение коллег. Поэтому и на презентации выставки звучало так много добрых слов от педагогов и её выпускников.