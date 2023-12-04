«Радуга жизни» ветерана

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Название выставки в определённой мере символично, отображает многогранную личность Людмилы Долматовой. Больше полувека отдала она школе: была учителем химии в пятой, директорствовала в 12 и 81-й школах.
Дети на её уроках химии занимались увлечённо. Вспоминает ветеран, как ходили со школьниками на экскурсии в музеи, опускались в карьер, поднимались в горы, где собирали минералы. Халькоперит, малахит и другие минералы потом удачно дополняли уроки, делали химию более близкой, понятной и интересной. Многие годы Л. И. Долматова была увлечена минералами, геологией, собрала коллекцию из 120 минералов!
С таким же увлечением, не жалея сил и времени, Людмила Долматова работала директором. Взять хотя бы 81-ую школу, что на Гальяно-Горбуновском массиве. Проблем там пришлось преодолеть немало. Педагогам и учащимся поначалу, пока образовательное учреждение строилось, пришлось тесниться в 80-й школе. Долгожданным стало открытие 81-й школы в сентябре 1990 года. Она стала одной из крупнейших в Нижнем Тагиле: в ней, в начале 90-х, училось около 1600 детей в три смены. Директору в непростых условиях пришлось не только отлаживать учебный процесс, но и в эпоху дефицита доставать мебель, всё необходимое для школы. Со всеми трудностями справилась Людмила Ивановна, заслужила уважение коллег. Поэтому и на презентации выставки звучало так много добрых слов от педагогов и её выпускников.
Людмила Ивановна вспоминала в тот день не только школу, но и свои увлечения. То, как из пуговиц и стекляруса стала делать красивые брошки, как собрала их большую коллекцию. То, как увлеклась популярной нынче алмазной живописью: выкладыванию рисунков стразами на листах с клеевым слоем. Это увлечение, конечно, требует усидчивости, терпения, выдержки и чувства прекрасного. Этого Людмиле Ивановне хватало с лихвой: за три года ветеран создала 22 картины. Часть она подарила родным, а на выставку «Радуга жизни» отобрала 17 картин по темам «Времена года», «Морская стихия», «Домик в деревне. Цветы в палисаднике», «Храмы».
Алмазной живописью я увлеклась из-за красоты и изящества картин. Сам процесс творения доставляет удовольствие, успокаивает, — призналась Людмила Ивановна.
На выставке она представила величественные храмы: Василия Блаженного на Красной площади в Москве, Сорока Мучеников в Переславле-Залесском Ярославской области, Спаса на Крови в Санкт-Петербурге, Свято-Успенский — в Омске.
Храмы для меня — хранители русской духовности, — сказала Людмила Долматова. — В детстве я часто ходила в школу рядом с величественным, но заброшенным храмом Александра Невского. Радует, что храм, как и другие, возродился. Это греет душу и сердце.
Красивы на картинах Людмилы Ивановны не только храмы, но и морские пейзажи, сирень, ромашки, мальвы и другие цветы. Их автор выставки обожает с детства. Они росли в её небольшом домике на улице Коммуны на Гальянке, нынче, в дачные сезоны, украшают участок в коллективном саду.
И на выставке «Радуга жизни» в тот день было много роскошных букетов цветов, добрых слов, которые ветеран заслужила по праву.
Выставка картин Людмилы Ивановны в Доме учителя продолжается. И пусть дальше расцветает «Радуга жизни» ветерана. Доброго Вам здоровья, Людмила Ивановна!
Виктор Кузнецов.