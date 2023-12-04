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Posted Сегодня, 13:12

Published Сегодня, 13:12

Modified Сегодня, 13:14

Updated Сегодня, 13:14

Эпидемия коклюша началась в Екатеринбурге

Рекордное число людей заболели коклюшем в Екатеринбурге

4 декабря 2023, 13:12
Фото: Midjourney

Эпидемия коклюша началась в Екатеринбурге

В Екатеринбурге выявлены десятки случаев заболевания коклюшем. Лидирует Орджоникидзевский район города.

В ноябре в этом районе было выявлено 108 случаев заражения. Второе место занимает Верх-Исетский район, там выявлено порядка 100 заболевших.

В Железнодорожном районе за ноябрь было зафиксировано 58 заболевших. Об этом сообщает ЕАН.

Отмечается, что нормой считается лишь заболеваемость коклюшем, при которой болеет 1-2 человека.

Ранее сообщалось, что в гимназии №120 в Екатеринбурге выявлен случай заболевания коклюшем.

Новый случай коклюша выявлен в Екатеринбурге
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#Здоровье#Заболеваемость#Эпидемия#Екатеринбург#Коклюш#Дарья Сорокина
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