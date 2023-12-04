Рекордное число людей заболели коклюшем в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
В ноябре в этом районе было выявлено 108 случаев заражения. Второе место занимает Верх-Исетский район, там выявлено порядка 100 заболевших.
В Железнодорожном районе за ноябрь было зафиксировано 58 заболевших. Об этом сообщает ЕАН.
Отмечается, что нормой считается лишь заболеваемость коклюшем, при которой болеет 1-2 человека.
Ранее сообщалось, что в гимназии №120 в Екатеринбурге выявлен случай заболевания коклюшем.