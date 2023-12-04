Ремонт филиала детской поликлиники на Курортной в Тагиле обойдется в 14 млн рублей

Напомним, в 2022 году в Нижнем Тагиле открылись две обновленные поликлиники на Вагонке и на Вые. В начале 2023 года возобновило свою работу учреждение на Красном Камне, а летом состоялось открытие структурного подразделения с бассейном на Гальянке. На сегодняшний день продолжается ремонт стационара на Карла Либкнехта, 35. Под модернизацию в скором времени попадут и филиалы поликлиник на Северном поселке и в Новой Кушве. На 2024–2025 годы намечен капитальный ремонт детской поликлиники на Карла Маркса, 36.