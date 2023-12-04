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Published Сегодня, 10:55

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Updated Сегодня, 10:57

Капремонт за 14 млн рублей стартовал в детской поликлинике Нижнего Тагила

Ремонт филиала детской поликлиники на Курортной в Тагиле обойдется в 14 млн рублей

4 декабря 2023, 10:55
Фото: Пресс-служба детской городской больницы Нижнего Тагила

Капремонт за 14 млн рублей стартовал в детской поликлинике Нижнего Тагила

В филиале детской поликлиники на улице Курортной в Нижнем Тагиле стартовал комплексный ремонт. Общая сумма затрат составит 14,3 миллиона рублей. Медицинскую помощь в структурном подразделении получают более 1,6 тысяч детей, для которых здесь работают два педиатрических участка.

В филиале поликлиники в поселке Старатель в Нижнем Тагиле уже проводятся демонтажные работы. Затем строители проведут в здании небольшую перепланировку, после чего заменят окна и двери. Также под обновление попадут системы водоснабжения, отопления, канализации и вентиляции, проведут новую электрику. В медицинском учреждении установят видеонаблюдение и пожарную сигнализацию, витражи на входную группу, выполнят отделку стен и монтаж подвесного потолка. После ремонта филиал амбулаторной службы станет максимально комфортным для приема пациентов и для работы персонала.

Обновление и преобразование детских поликлиник, оснащение их современным оборудованием, несомненно, привлекает и новые врачебные кадры в медицинское учреждение. Структурные подразделения больницы активно модернизируют. Сейчас ремонтируют один из стационаров, также в планах ремонт еще нескольких объектов, — рассказал главный врач Детской городской больницы Нижнего Тагила Дмитрий Клейменов.
Филиал поликлиники в поселке Старатель в Нижнем Тагиле.Филиал поликлиники в поселке Старатель в Нижнем Тагиле.
Филиал поликлиники в поселке Старатель в Нижнем Тагиле.
Фото: Пресс-служба детской городской больницы Нижнего Тагила

Ремонтные работы в детской поликлинике проводятся благодаря программе «Модернизация первичного звена здравоохранения Свердловской области» национального проекта «Здравоохранение». Подобные мероприятия призваны обеспечить доступность медицинской помощи всем жителям региона, вне зависимости от места их проживания и возраста и значительно повышают качество оказания медицинской помощи в регионе.

Напомним, в 2022 году в Нижнем Тагиле открылись две обновленные поликлиники на Вагонке и на Вые. В начале 2023 года возобновило свою работу учреждение на Красном Камне, а летом состоялось открытие структурного подразделения с бассейном на Гальянке. На сегодняшний день продолжается ремонт стационара на Карла Либкнехта, 35. Под модернизацию в скором времени попадут и филиалы поликлиник на Северном поселке и в Новой Кушве. На 2024–2025 годы намечен капитальный ремонт детской поликлиники на Карла Маркса, 36.

В Нижнем Тагиле объекты детской больницы продолжают обновлять для юных пациентов
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#Общество#Нижний Тагил#Модернизация#Поликлиника#Ремонт#Старатель#Детская поликлиника#Здравоохранение#Капитальный ремонт#Дмитрий Клейменов#ДГБ#Нацпроект#Анастасия Имамахметова
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