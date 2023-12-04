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РЭО назвал 20 лучших субъектов в отрасли обращения с отходами в 2023 году

РЭО назвал 20 лучших субъектов в отрасли обращения с отходами в 2023 году

4 декабря 2023, 12:37
Фото: 1MI
Москва и Московская область, Тульская и Нижегородская области заняли первые три места в топ-20 субъектов РФ в сфере обращения с ТКО. Рейтинг сформирован в рамках номинации «Регионы России» «Зеленой премии — 2023», организованной РЭО. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.

Регионы оценивались по следующим показателям: дефицит мощностей по размещению отходов, охват населения раздельным сбором отходов (РСО), соответствие территориальной схемы субъекта РФ правилам постановления правительства № 1130, динамика показателей обработки и утилизации ТКО, бесперебойность оказания услуги по обращению с ТКО, просветительская работа с населением, работа с волонтерскими движениями и уровень социальной удовлетворенности обращением с ТКО в регионе, передает newsnn.ru.

«“Зеленый рейтинг» — инструмент оценки вклада субъектов РФ и региональных операторов в создание благоприятных условий для устойчивого развития комплексной системы обращения с ТКО в России», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Он отметил, что рейтинг позволяет отследить динамику развития системы обращения с ТКО в регионах, а также мотивировать субъекты к взаимодействию с гражданами, которые также играют большую роль в реформе отрасли и формировании экономики замкнутого цикла в России. Буцаев отметил, что помимо статистических показателей, которые помогают проанализировать цифровые данные, в рамках составления рейтинга проходят и соцопросы, что позволяет оценить уровень социального восприятия происходящих изменений в отрасли.

Статистика учитывает данные РЭО, электронной модели федеральной схемы обращения с ТКО, территориальных схем по обращению с отходами, сведения ФОИВ и РОИВ, данные цифровой системы «РЭО Радар», верифицированные анкеты участника «Зеленого рейтинга». Телефонный опрос (CATI) проводился по специально разработанной выборке в мае — июне 2023 года среди граждан в возрасте от 18 лет и старше. В опросе участвовало более 30 тысяч человек из всех субъектов РФ.

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