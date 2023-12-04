РЭО назвал 20 лучших субъектов в отрасли обращения с отходами в 2023 году

Он отметил, что рейтинг позволяет отследить динамику развития системы обращения с ТКО в регионах, а также мотивировать субъекты к взаимодействию с гражданами, которые также играют большую роль в реформе отрасли и формировании экономики замкнутого цикла в России. Буцаев отметил, что помимо статистических показателей, которые помогают проанализировать цифровые данные, в рамках составления рейтинга проходят и соцопросы, что позволяет оценить уровень социального восприятия происходящих изменений в отрасли.