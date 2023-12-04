РЭО вручит денежные призы лауреатам «Зеленой премии — 2023»

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:36
Updated Сегодня, 13:36
Вице-премьер Виктория Абрамченко отметила, что за три года проведения премии количество желающих участвовать в ней выросло примерно в четыре раза. Также выросло количество проектов в сфере рециклинга отходов, сообщает properm.ru.
Как сказал гендиректор РЭО Денис Буцаев, все проекты премии направлены на то, чтобы помочь людям изменить свою модель поведения, чтобы оно стало более экологически осознанным.
«Зеленая премия — в первую очередь не про цифры, а про вклад в защиту окружающей среды со стороны каждого жителя нашей страны», — сказал Денис Буцаев.
В этом году победителей определяли в шести номинациях: «Образовательные проекты», «Культурные и медийные проекты», «Инициативы отраслевых компаний», «Общественные и волонтерские проекты», «Корпоративные проекты», «Экологичные практики в строительстве». Еще одна номинация была закрытой — это «Регионы России», или «Зеленый рейтинг». Она проводилась на основе методологии РЭО, включающей статистические данные и результаты соцопроса.
Победители в номинациях «Общественные и волонтерские проекты», «Образовательные проекты» и «Культурные и медийные проекты» получат от 57 тысяч до 350 тысяч рублей. Всего между участниками распределяются 5,8 миллиона рублей на свои проекты.
В состав жюри вошли сотрудники профильных госучреждений, участники отрасли по обращению с отходами, представители науки и бизнеса. Они выбрали наиболее результативные проекты, показавшие максимальную масштабность и вовлеченность граждан, а также возможность масштабирования на территории всей страны.