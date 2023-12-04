РЭО вручит денежные призы лауреатам «Зеленой премии — 2023»

В этом году победителей определяли в шести номинациях: «Образовательные проекты», «Культурные и медийные проекты», «Инициативы отраслевых компаний», «Общественные и волонтерские проекты», «Корпоративные проекты», «Экологичные практики в строительстве». Еще одна номинация была закрытой — это «Регионы России», или «Зеленый рейтинг». Она проводилась на основе методологии РЭО, включающей статистические данные и результаты соцопроса.