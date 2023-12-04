Рецидивист изрезал ножом 24-летнего незнакомца в Каменске-Уральском

Оказалось, что 29 ноября Лилия и Денис ожидали прихода друзей, впоследствии все вместе они вышли на улицу, чтобы покурить. У подъезда они встретили неизвестного Ивана, который что-то обсуждал с соседом. По словам Лилии, между Иваном и их друзьями возникли разногласия, и в какой-то момент Иван атаковал Дениса ножом. Подруга утверждает, что Денис стоял в стороне и не провоцировал Ивана.