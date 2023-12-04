Рецидивист изрезал ножом 24-летнего незнакомца в Каменске-Уральском

Posted Сегодня, 14:47
Published Сегодня, 14:47
Modified Сегодня, 14:49
Updated Сегодня, 14:49
В результате полученных ударов мужчина потерял сознание, а также сломал позвонки. Девушка пострадавшего Лилия сообщила журналистам о причинах конфликта и как ей удалось выйти на след нападающего.
Оказалось, что 29 ноября Лилия и Денис ожидали прихода друзей, впоследствии все вместе они вышли на улицу, чтобы покурить. У подъезда они встретили неизвестного Ивана, который что-то обсуждал с соседом. По словам Лилии, между Иваном и их друзьями возникли разногласия, и в какой-то момент Иван атаковал Дениса ножом. Подруга утверждает, что Денис стоял в стороне и не провоцировал Ивана.
После нападения агрессор начал бить Дениса ногами, а затем убежал, увидев кровь. Пока бригада скорой помощи приехала и помогала пострадавшему, Лилия отправилась на поиски нападавшего. Ей удалось найти автомобиль ДПС и сообщить о произошедшем. Нападавшим оказался 37-летний ранее судимый мужчина, сообщает «КП-Екатеринбург».
После этого оказалось, что Дениса в больнице не стали оставлять на ночь, поскольку не обнаружили сильных повреждений. Однако спустя время молодому человеку понадобилась помощь врачей из-за сотрясения мозга и ножевых ранений.
По словам Лилий, ей приходится заботиться о нем, так как он не может ходить. Она надеется на лечение в Екатеринбурге, так как у Дениса нет близких родственников, кто позаботится о нем.
Ранее сообщалось, что на продавцов алкомаркета под Екатеринбургом напали с ножом.