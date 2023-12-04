tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:47

Published Сегодня, 14:47

Modified Сегодня, 14:49

Updated Сегодня, 14:49

Рецидивист напал с ножом на мужчину во время ссоры в Каменске-Уральском

Рецидивист изрезал ножом 24-летнего незнакомца в Каменске-Уральском

4 декабря 2023, 14:47
Фото: 1MI

Рецидивист напал с ножом на мужчину во время ссоры в Каменске-Уральском

Житель Каменска-Уральского Денис получил несколько ударов ножом на глазах у своей девушки Лилии. Все произошло 29 ноября.

В результате полученных ударов мужчина потерял сознание, а также сломал позвонки. Девушка пострадавшего Лилия сообщила журналистам о причинах конфликта и как ей удалось выйти на след нападающего.

Оказалось, что 29 ноября Лилия и Денис ожидали прихода друзей, впоследствии все вместе они вышли на улицу, чтобы покурить. У подъезда они встретили неизвестного Ивана, который что-то обсуждал с соседом. По словам Лилии, между Иваном и их друзьями возникли разногласия, и в какой-то момент Иван атаковал Дениса ножом. Подруга утверждает, что Денис стоял в стороне и не провоцировал Ивана.

После нападения агрессор начал бить Дениса ногами, а затем убежал, увидев кровь. Пока бригада скорой помощи приехала и помогала пострадавшему, Лилия отправилась на поиски нападавшего. Ей удалось найти автомобиль ДПС и сообщить о произошедшем. Нападавшим оказался 37-летний ранее судимый мужчина, сообщает «КП-Екатеринбург».

После этого оказалось, что Дениса в больнице не стали оставлять на ночь, поскольку не обнаружили сильных повреждений. Однако спустя время молодому человеку понадобилась помощь врачей из-за сотрясения мозга и ножевых ранений.

По словам Лилий, ей приходится заботиться о нем, так как он не может ходить. Она надеется на лечение в Екатеринбурге, так как у Дениса нет близких родственников, кто позаботится о нем.

Ранее сообщалось, что на продавцов алкомаркета под Екатеринбургом напали с ножом.

«Хотела забрать детей»: житель Нижнего Тагила воткнул нож в спину сестры
Узнать подробнее
Читайте также:
Житель Сухого Лога напал с ножом на начальницу ПДН. Он не хотел отдавать дочьПорезал ножом. Неизвестный повредил колеса авто экс-жене бизнесмена из Нижнего ТагилаБыли в разводе, но жили вместе. В Екатеринбурге зарезали двух пенсионеров
#Происшествия#Каменск-Уральский#Нож#Криминал#Нападение#Ссора#Конфликт#18+#Ирина Кирилова
Подпишитесь
Формальдегид, стоки в реке и аномальная погода: эко-итоги недели в Нижнем Тагиле
Сегодня, 07:32
«Это смешно!» Студентам НТГСПИ в Нижнем Тагиле сократили стипендии
1 декабря, 15:57
«Радуга жизни» ветерана
Сегодня, 09:28
10 человек погибли в ДТП из-за нечищенных дорог в Свердловской области
Вчера, 09:31
Кикбоксер из Нижнего Тагила получил чемпионский титул
Вчера, 08:33
Отобрать квартиру у инвалида или все не так просто? В Нижнем Тагиле ссорится родня
30 ноября, 12:20