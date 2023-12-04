Рыбак чуть не утонул на Тагильском пруду в Нижнем Тагиле

Сообщение о ЧП на пруду поступило в «Центр защиты населения». Спасатели отправились на помощь. Как оказалось, мужчина, решивший порыбачить на пруду, находился в воде в 100-150 метров от берега, рассказали в пресс-службе нижнетагильской организации.