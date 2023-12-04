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Рыбак провалился под лед на пруду в Нижнем Тагиле

Рыбак чуть не утонул на Тагильском пруду в Нижнем Тагиле

4 декабря 2023, 05:50
Фото: МБУ «Центр защиты населения» в Нижнем Тагиле

Рыбак провалился под лед на пруду в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле местный житель провалился под лед на Тагильском пруду. Инцидент произошел 3 декабря 2023 года.

Сообщение о ЧП на пруду поступило в «Центр защиты населения». Спасатели отправились на помощь. Как оказалось, мужчина, решивший порыбачить на пруду, находился в воде в 100-150 метров от берега, рассказали в пресс-службе нижнетагильской организации.

Фото: МБУ «Центр защиты населения» в Нижнем Тагиле

Надев специальные гидрокостюмы, спасатели приступили к спасению тагильчанина. Вскоре он оказался на берегу пруда. Его передали сотрудникам скорой помощи для осмотра.

Напомним, 19 ноября 2023 года в Артемовском утонула восьмилетняя девочка, вышедшая на тонкий лед, образовавшийся на реке. В Следкоме организовали проверку по факту происшествия.

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